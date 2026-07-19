GT4 Avrupa Misano 2. yarış: Speedcar ve Audi, Misano'da duble yaptı, BOM 4. sırada

Team Speedcar ikilisi Paul Petit ve Gregory Guilvert, GT4 Avrupa Serisi'nin Misano'daki ikinci yarışını baştan sona kontrol ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Pole pozisyonundan başlayan Audi ekibi, takım arkadaşları Robert Consani ve Benjamin Lariche'in önünde damalı bayrağı görerek Team Speedcar'a duble, Audi'ye ise 2026 sezonundaki ilk zaferini kazandırdı.

Pro-Am sınıfında Sacha Bottemanne ile Viny Beltramelli rahat bir galibiyete ulaşırken, Am kategorisinde Mikael ve Christoffer Brunnhagen sezonun ilk zaferini elde etti.

İlk yarışta zaferi kaçıran Team Speedcar, ikinci yarışa ön sıranın tamamını kapatarak başladı. Pole pozisyonundaki Paul Petit iyi bir kalkış yaparak liderliğini korurken, ikinci sıradaki Robert Consani ise ilk turda Charlie Hart'ın kullandığı Elite Motorsport McLaren'in baskısıyla karşılaştı.

Hart kısa süreliğine ikinciliğe yükselse de Consani pozisyonunu geri aldı. Ancak McLaren'in sağ arka bölümünde yaşanan mekanik sorun Hart'ın pit yoluna dönmesine ve yarış dışı kalmasına neden oldu.

Önde Petit, takım arkadaşının yaşadığı mücadeleden faydalanarak birkaç saniyelik avantaj oluşturdu ve pit stop penceresini son ana kadar kullanarak direksiyonu Gregory Guilvert'e teslim etti.

Consani pit stop öncesinde farkı yaklaşık bir saniyeye kadar indirmeyi başardı. Ancak pilot değişiminin ardından 1 numaralı Audi'nin motoru çalışmayınca takım değerli saniyeler kaybetti.

Benjamin Lariche yeniden piste döndüğünde Guilvert önemli bir fark yakalamıştı. Son bölümlerde piste duran Academy Ford Mustang nedeniyle Güvenlik Aracı girmesi farkı tamamen kapatsa da Guilvert yeniden verilen startta hata yapmadı ve sezonun ilk galibiyetini kazanmayı başardı.

Lariche ikinci sırayı alarak Team Speedcar'ın dublesini tamamlarken, Audi de 2026 sezonundaki ilk yarış zaferine ulaştı.

Borusan Otomotiv Motorsport adına yarışan Gabriele Piana, güçlü ilk bölümünün ardından BMW'yi podyum mücadelesine taşıdı. Direksiyonu devralan Thomas Rackl uzun süre üçüncülüğü korusa da son turlarda TeamFloral Ford Mustang tarafından geçildi.

Cumartesi süspansiyon arızası nedeniyle podyumu kaçıran Michiel Haverans ve Sam Paley, bu kez hataya yer bırakmadı. Paley, Rackl'i geride bırakarak üçüncülüğü aldı ve Ford'u podyuma taşıdı.

Pedro Garcia ile Clement Seyler beşinci olurken, Racing Spirit of Léman Aston Martin'iyle CRT Sport Toyota ve Elite Motorsport McLaren'i geride bıraktı.

Şampiyona liderleri Enrico Förderer ile Cedric Fuchs ise sakin bir yarış geçirerek SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG ile dokuzuncu sırada finiş gördü. Bu sonuçla puan farkı 22'ye inse de liderliklerini korudular.

Team Speedcar, Pro-Am sınıfında da üstünlüğünü sürdürdü.

Sacha Bottemanne sıralama turlarında elde ettiği avantajı yarış boyunca korudu. Viny Beltramelli'nin finişe taşıdığı 3 numaralı Audi, sezonun ikinci Pro-Am zaferini elde etti.

Julien Briché ikinci sıra mücadelesi verirken JSB Competition Porsche'si, Chris Salkeld'in kullandığı Razoon – More than Racing BMW'nin teması sonucu pist dışına itildi. BMW'ye verilen ceza sonrası ikincilik Florent Grizaud ve David Kullmann'ın Racing Spirit of Léman Aston Martin'ine geçti.

Paolo ve Davide Meloni üçüncü olurken, şampiyona liderleri Victor Bouveng ile Joakim Walde sezonun ilk kez podyum dışında kaldı. Buna rağmen puan tablosundaki avantajlarını korudular.

Am sınıfında Mikael ve Christoffer Brunnhagen, GR Sweden Toyota Supra ile sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

Daniel Blickle ve Max Kronberg'in W&S Porsche ekibi yarış boyunca talihsizliklerle boğuştu. Blickle ilk bölümde temas sonucu spin atarken, Kronberg son turlarda yaşadığı lastik patlamasına rağmen aracını finişe ulaştırmayı başardı ve önemli puanlar aldı.

Temsilcilerimiz Batı Yıldırım ve Yağız Gedik yarışı 13. sırada tamamladı.

GT4 Avrupa Serisi'nde sezonun bir sonraki yarışı eylülde Zandvoort'ta gerçekleştirilecek.