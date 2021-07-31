GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı kendi sınıfında ikinci galibiyetine uzandı

Bu sene GT4 Avrupa serisinde iki araçla mücadele eden BOM, serinin 4. ayağının ilk yarışında zafere ulaşmıştı.

Normalde Berkay Besler ile Pro-Am sınıfında mücadele eden Cem, Besler'in rahatsızlığı nedeniyle yarışa katılamamasının ardından dün olduğu gibi bugün de Amatör sınıfta tek başına mücadele etti.

BOM'un 12 kapı numarasıyla yarışan Cem, oldukça hareketli bir yarış geçirdi ve kendi klasmanında bu hafta sonunun ikinci yarışını da kazandı. Temsilcimiz, yarışa 19. sırada başlasa da kendisini yukarı taşımayı başardı ve kendi klasmanında galibiyete ulaşırken; genel klasmanda 11. oldu.

Cem, kuruyan Spa pistinde çok iyi bir ilk bölüm çıkardı ve yarışın orta noktasına geldiğimizde kendini genel klasmanda 5. sıraya kadar yükseltmişti.

Temsilcimiz ardından birkaç sıra kaybetse de yarışın sonunda kendisiyle aynı klasmanda yarışan en yakın rakibinin 24.348 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Cem'e kendi kategorisinde en çok yaklaşabilen araç #3 CMR Toyota oldu. #69 Team Fullmotorsport Audi ise Cem'in 36.957 saniye arkasında 3. oldu ve podyumu tamamladı.

#61 AKKA ASP Mercedes-AMG aracında yer alan Benjamin Ricci, 4. olurken; #35 Selleslagh Racing Team Mercedes-AMG ise ilk 5'i tamamladı.

GT4 Avrupa serisi, Nürburgring'de 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.