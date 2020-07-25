GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!
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Borusan Motorsport adına yarışan Cem Bölükbaşı, GT4 Avrupa'nın Imola'da gerçekleştirilen ilk yarışında izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Cem Bölükbaşı, harika bir performans göstererek sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başarmıştı.
Yarışa harika başlayan temsilcimiz, bir saatlik yarışın ilk bölümünde hatasız bir sürüş çıkardı ve aracı takım arkadaşı Yağız Gedik'e teslim etti.
Ancak Gedik, bir üst sınıftaki sürücülerle aynı tempoyu tutturmakta zorlandı.
Gedik, bir noktada dördüncülüğe kadar geriledi. Ancak son turda önündeki bir araç yolda kalınca, üçüncü sırada finiş gördü.
Cem/Yağız ikilisi, genel klasmanda üçüncü olsalar bile kendi sınıflarını zirvede tamamladılar ve kendi sınıflarını kazandılar.
Cem, pistte kaldığı süre boyunca ortaya koyduğu harika performansla izleyenleri kendisine hayran bırakmış oldu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GT4 European Series , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Imola
|Pilotlar
|İbrahim Okyay , Yağız Gedik , Cem Bölükbaşı
|Takımlar
|Borusan Otomotiv Motorsport
|Editör
|Kemal Şengül
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GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!
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