GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!

BMW M4 GT4 aracıyla GT4 Avrupa Şampiyonası'nın Pro Amatör sınıfında mücadele eden Cem ve Yağız, dün gerçekleştirilen ilk yarışı genel klasmanda 9., kendi sınıflarında ise 4. sırada tamamlamışlardı.

Bugün gerçekleştirilen ikinci yarışta ise Cem ve Yağız, damalı bayrağı genel klasmanda 5., kendi sınıflarında ise ilk sırada tamamladılar.

Borusan Otomotiv Motorsport pilotları böylece 2020 GT4 Avrupa Şampiyonası'nda kendi sınıflarında ikinci kez kazanmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Yağız, "İlk turlarda pist ıslaktı ve pist üstünde kalmaya odaklandım. Pozisyonumu korudum ve ardından aracı Cem'e devrettim. O işi tamamladı ve birinci olduk!" dedi.

Cem Bölükbaşı ise, "Beklenmedik bir sonuçtu çünkü üçüncülük mücadelesi verdiğimizi düşünüyordum. Takıma üçüncü aracın nerede olduğunu sordum. Performansım iyiydi ancak kimseyi yakalayamıyordum. Bunun üzerine bana kendi sınıfımızda lider olduğumuzu söylediler. İyi hissediyorum. Performansımız iyiydi ve hata yapmadık. Bu sayede kazandık!" dedi.

GT4 Avrupa sezonu 13 - 15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Paul Ricard yarışı ile sona erecek. Son yarış öncesinde Cem ve Yağız ikilisi kendi sınıflarında, liderin 30 puan, ikincinin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyorlar.