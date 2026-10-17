Yarış raporu

GT4 European Series

GT4 Avrupa 1. yarış: Härtling ve Mesch lider, Borusan Otomotiv Motorsport silver kategoride 9. sırada

GT4 Avrupa Serisi'nde Härtling ve Mesch, Portimão'daki açılış yarışını kazanırken Borusan Otomotiv Motorsport silver kategoride 9. oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 18 Eki 2026 11:06

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Yarışın startında yaşanan kaza, Silver kategorisinin puan lideri Elite McLaren ekibini yarış dışı bıraktı ve Schnitzelalm'ın puan farkını kapatması için fırsat yarattı. Ancak Enrico Förderer ve Cedric Fuchs, Härtling'in güçlü performansına ayak uyduramadı.

Härtling ve Mesch damalı bayrağı ikinci sıradaki 77 numaralı McLaren'in önünde görürken Schnitzelalm'ın 111 numaralı ekibi sınıfında dördüncü oldu. Böylece son yarış öncesinde McKenzy Cresswell ve Charlie Hart ile aralarındaki puan farkını önemli ölçüde azalttılar.

Yarışa W&S Motorsport Porsche'siyle pole pozisyonundan başlayan Alon Gabbay, ışıkların sönmesiyle iyi bir kalkış yaparak Robertson'ın önünde liderliğini korudu. Ancak arka gruptaki temaslar, 2. virajda araçların birbirine karışmasına neden oldu.

Grubun ortasında CRT-Sport Toyota Supra'nın temasta dönmesiyle kaos yaşandı. Araçlar olayın içinden geçmeye çalışırken kazanın en önemli kurbanlarından biri Hart oldu.

Önündeki olaydan kaçınmayı başaran Hart, zincirleme temas sırasında arkadan sert bir darbe aldı. Aracının arka bölümünde ağır hasar oluşunca puan lideri 78 numaralı McLaren'ini yarıştan çekmek zorunda kaldı.

Temizlik çalışmaları için yarışın üç tam pist sarı bayrak periyodundan ilki devreye girdi. Yarış yeniden başladığında Gabbay hazırlıksız yakalandı. Robertson daha erken hızlanarak 1. virajda liderliği ele geçirirken diğer Elite McLaren'i kullanan Yani Stevenheydens de Gabbay'ı geçmeyi başardı.

Starttaki olaydan kaçınan Förderer ve Mesch, pit stop penceresine kadar yedinci ve sekizinci sıralarda birlikte ilerleyerek liderleri takip etti. Pit stopların ardından direksiyona sırasıyla Cedric Fuchs ve Härtling geçti.

Stintinin başlarında Fuchs'u rahatça geçen Härtling, ardından Pro-Am araçlarını da geride bırakarak Joslyn'e yaklaştı. Sonunda 1. virajda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi.

Sam Paley, Team Floral Ford Mustang'iyle geç bir atak yaparak Fuchs'u geride bıraktı ve sezonun dördüncü podyumunu elde etti. Fuchs ve Förderer'in dördüncülüğüyle ikili, son yarış öncesinde Hart ve Cresswell'in yalnızca beş puan gerisinde kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren 3 numaralı Team Speedcar Audi'de Bottemanne ve Beltramelli, yarışın son bölümünde baskıyı artırdı. İkili, pit stoplarda Gabbay ve Tim Horrell'in Porsche'sini geride bıraktı ancak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Zorlu bir sıralama seansının ardından 11. sıradan başlayan Schubert Motorsport pilotları Victor Bouveng ve Joakim Walde ise kendi sınıflarında ancak yedinci olabildi.

Silver kategorisinde yarışa 31. sıradan başlayan Borusan Otomotiv Motorsport ekibinden Batı Ege Yıldırım ilk 15 dakikada 21. sıraya yükseldi. Pit stopların ardından aracı 13. sırada devralan Yağız Gedik, yarışı Silver kategoride 9. sırada tamamladı.

Thomas Rackl- Gabriele Piana ikilisi ise ilk turda geçişler sırasında bir grubun arkasında kaldı. Sonrasındaki kalabalıkta lastiğinin patlaması nedeniyle ikili yarış dışı kaldı.

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- Motorsport.com Ekibi

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