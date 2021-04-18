Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar

BOM geçen senelerde olduğu gibi bu sene de iki araçla birden GT4 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Bu sene 12 numaralı araçta mücadele eden Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi, dün çıktıkları yarışta 29. sıradan başlayıp genel klasmanda 5., Pro Am sınıfında ise 2. olmuşlardı.

Cem ve Berkay, bugünkü yarışa 20. sıradan başlayıp yine harika bir yarış çıkarıp genel klasmanda 4. olurken , Pro Am sınıfında ise 2. olarak çifte podyumla hafta sonunu kapattılar.

11 numaralı BOM aracındaki Tansu ve Gedik ikilisi ise 2 tur geride 33. olabildiler.

Şampiyonanın ikinci hafta sonu 28 - 30 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Paul Ricard pistinde koşulacak.