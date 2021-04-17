Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

Borusan Otomotiv Motorsport, bu sene de GT4 Avrupa Şampiyonası'nda iki BMW M4 GT4 ile yarışıyor. Araçların birisinde Cem Bölükbaşı ve Berkay birlikte mücadele ederken, diğerinde Hasan Tansu ve Yağız Gedik birlikte mücadele ediyor.

Sezonun ilk ayak yarışları Monza pistinde gerçekleştirildi. Bugün düzenlenen sıralamaların ardından 12 numaralı BMW ile mücadele eden Cem ve Berkay 29. sırada yer alırken, 11 numaralı BMW ile mücadele eden Hasan ve Yağız 38. sırada kaldılar.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün tamamlandı. Cem ve Berkay, ilk yarışta gösterdikleri yükselişin ardından genel klasmanda 5. olurken Pro Am sınıfında ise 2. olarak podyuma çıktılar.

BOM'un diğer ekibi ise genel klasmanda 17., kendi sınıflarında ise 9. oldular.

Hafta sonunun 2. yarışı Pazar günü 14:10'da başlayacak. Yarışı buradan canlı olarak izleyebilirsiniz.