Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor
GT4 European Series / Yarış ayak raporu

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

2021 GT4 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Borusan Otomotiv Motorsport, sezonun İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen ilk yarışında etkileyici bir şekilde kendi sınıfında ikinci olmayı başardı.

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

Borusan Otomotiv Motorsport, bu sene de GT4 Avrupa Şampiyonası'nda iki BMW M4 GT4 ile yarışıyor. Araçların birisinde Cem Bölükbaşı ve Berkay birlikte mücadele ederken, diğerinde Hasan Tansu ve Yağız Gedik birlikte mücadele ediyor.

Sezonun ilk ayak yarışları Monza pistinde gerçekleştirildi. Bugün düzenlenen sıralamaların ardından 12 numaralı BMW ile mücadele eden Cem ve Berkay 29. sırada yer alırken, 11 numaralı BMW ile mücadele eden Hasan ve Yağız 38. sırada kaldılar.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün tamamlandı. Cem ve Berkay, ilk yarışta gösterdikleri yükselişin ardından genel klasmanda 5. olurken Pro Am sınıfında ise 2. olarak podyuma çıktılar.

BOM'un diğer ekibi ise genel klasmanda 17., kendi sınıflarında ise 9. oldular.

Hafta sonunun 2. yarışı Pazar günü 14:10'da başlayacak. Yarışı buradan canlı olarak izleyebilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor

Önceki haber

Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GT4 European Series , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Berkay Besler , Cem Bölükbaşı
Takımlar Borusan Otomotiv Motorsport

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

6s
2
Formula 1

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

3s
3
Formula 1

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

31 dk
4
Formula 1

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

3s
5
Formula 1

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

4s
Son Haberler
Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!
EGT4

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

26dk
Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor
TrS

Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor

12 Nis 2021
Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı
EGT4

Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı

16 Kas 2020
GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!
EGT4

GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!

24 Eki 2020
GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!
EGT4

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!

25 Tem 2020
Daha fazlası
Berkay Besler
Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor
TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak
Porsche Supercup / Son dakika

Berkay Besler, Porsche Supercup'ta yarışacak

Berkay Besler, Bahreyn'de podyuma çıktı
Porsche / Yarış raporu

Berkay Besler, Bahreyn'de podyuma çıktı

Daha fazlası
Borusan Otomotiv Motorsport
GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans! Imola
GT4 European Series / Yarış raporu

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'dan harika performans!

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor Imola
Haber video
GT4 European Series / Son dakika

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda! Imola
GT4 European Series / Sıralama turları raporu

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, araca olan güveni daha tamamen sağlayamamış

Alonso: "Yeterince iyi değildim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yeterince iyi değildim"

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, Perez'in "cesaret verici" performansını övdü

Giovinazzi: "Mazepin 'centilmenlik anlaşmasına' uymadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Mazepin 'centilmenlik anlaşmasına' uymadı"

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21'de "güven eksikliği" yaşıyor

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

Son Haberler

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!
EGT4 GT4 European Series / Yarış ayak raporu

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor
TrS TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Berkay Besler BOM ekibine katıldı, takım ilk yarışına bu hafta sonu çıkıyor

Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı
EGT4 GT4 European Series / Son dakika

Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı

GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!
EGT4 GT4 European Series / Yarış raporu

GT4 Avrupa: BOM, Spa'da Cem ve Yağız'la 2. zaferini kazandı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.