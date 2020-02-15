Cem Bölükbaşı Borusan Otomotiv Motorsport ile GT4'te yarışacak

Cem Bölükbaşı ilk olarak iRacing Dünya Şampiyonası'nda ilk 35'e girerek ismini duyurmuştu. Daha sonrasında McLaren World's Fastest Gamer'a katılan Türk sporcu, asıl olarak adını F1 Esports'a katılma hakkını kazanarak duyurmuştu. İlk kez 2017'de yapılmaya başlanan F1 Esports organizasyonlarının hepsinde yer almayı başardı.

Şimdi ise Bölükbaşı GT4 Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hazırlanıyor. Takımın yeni sezon hedeflerinin açıklandığı lansmanda, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Motorsport’un yeni sezonda da gençlere yatırım yaparak Avrupa pistlerinde başarılarını sürmeyi hedeflediğini belirtti. BOM’un bu sene pistlerde İbrahim Okyay, Levent Kocabıyık, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını belirten Tiftik, geride kalan 12 yıllık süreçte; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 36 farklı pist ve 350’den fazla yarışta mücadele eden, bugüne kadar 13 kez Türkiye Pist Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu elde eden ayrıca WTCC (Dünya Şampiyonası) takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği ve İtalya 3H Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu gibi sayısız başarıya imza atan BOM’un yine Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda gururla dalgalandıracağına inandığını söyledi.

