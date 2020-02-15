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GT4 European Series / Son dakika

Cem Bölükbaşı Borusan Otomotiv Motorsport ile GT4'te yarışacak

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Cem Bölükbaşı Borusan Otomotiv Motorsport ile GT4'te yarışacak
Ekleyen:
, Editör
15 Şub 2020 08:48

Adını F1 Esports serisine katılmayı başararak Dünya çapında duyuran genç pilot Cem Bölükbaşı bu sezon GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Borusan Otomotiv Motorsport için yarışacağını duyurdu

Cem Bölükbaşı ilk olarak iRacing Dünya Şampiyonası'nda ilk 35'e girerek ismini duyurmuştu. Daha sonrasında McLaren World's Fastest Gamer'a katılan Türk sporcu, asıl olarak adını F1 Esports'a katılma hakkını kazanarak duyurmuştu. İlk kez 2017'de yapılmaya başlanan F1 Esports organizasyonlarının hepsinde yer almayı başardı. 

Şimdi ise Bölükbaşı GT4 Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hazırlanıyor. Takımın yeni sezon hedeflerinin açıklandığı lansmanda, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Motorsport’un yeni sezonda da gençlere yatırım yaparak Avrupa pistlerinde başarılarını sürmeyi hedeflediğini belirtti. BOM’un bu sene pistlerde İbrahim Okyay, Levent Kocabıyık, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını belirten Tiftik, geride kalan 12 yıllık süreçte; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 36 farklı pist ve 350’den fazla yarışta mücadele eden, bugüne kadar 13 kez Türkiye Pist Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu elde eden ayrıca WTCC (Dünya Şampiyonası) takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği ve İtalya 3H Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu gibi sayısız başarıya imza atan BOM’un yine Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda gururla dalgalandıracağına inandığını söyledi.
 

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Bu Haber Hakkında

Seri GT4 European Series , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Takımlar Borusan Otomotiv Motorsport
Editör Efe Kahya

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