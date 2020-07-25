Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor
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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği GT4 Avrupa Şampiyonası'nın Imola ayağını 17:15'te canlı şekilde seyredebilirsiniz.
GT4 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Imola’da gerçekleştirilecek olan ilk yarış için pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Hafta sonunun ilk yarışı için gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:51.978’lik bir tur atan Cem Bölükbaşı, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Diğer temsilcimiz İbrahim Okyay ise 2.275sn geride 13. sırada yer aldı.
Yarış TSI 17:15'te gerçekleştirilecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GT4 European Series , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Imola
|Pilotlar
|Yağız Gedik , Cem Bölükbaşı
|Takımlar
|Borusan Otomotiv Motorsport
|Editör
|Kemal Şengül
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Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor
paylaşım
yorumlar
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