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GT4 European Series / Imola / Son dakika

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

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Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 13:34

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği GT4 Avrupa Şampiyonası'nın Imola ayağını 17:15'te canlı şekilde seyredebilirsiniz.

GT4 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Imola’da gerçekleştirilecek olan ilk yarış için pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Hafta sonunun ilk yarışı için gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:51.978’lik bir tur atan Cem Bölükbaşı, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Diğer temsilcimiz İbrahim Okyay ise 2.275sn geride 13. sırada yer aldı.

Yarış TSI 17:15'te gerçekleştirilecek.

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

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Bu Haber Hakkında

Seri GT4 European Series , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Imola
Pilotlar Yağız Gedik , Cem Bölükbaşı
Takımlar Borusan Otomotiv Motorsport
Editör Kemal Şengül

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