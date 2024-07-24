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GT4 European Series

Borusan Otomotiv Motorsport’tan Hockenheim’da Çifte Podyum Zaferi!

Türkiye'yi 7 sezondur GT4 Avrupa Serisi'nde gururla temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), Almanya’nın efsanevi pisti Hockenheim’da 20-21 Temmuz’da gerçekleşen serinin dördüncü ayak yarışlarında hafta sonunu 5 kupa ile kapatan takım Türk bayrağını büyük bir coşkuyla dalgalandırdı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
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Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, inanılmaz bir performans sergileyerek ilk yarışı birincilikle tamamladı. Pedro Ebrahim, daha önce kazandığı Rookie Cup ödülüne bir kez daha sahip olarak zafer serisini sürdürdü. Borusan Otomotiv Motorsport, rekabetin üst düzeyde yaşandığı GT4 Avrupa Serisi’nde üstün mücadele göstererek zirvede yer almayı başardı. 

12 numaralı otomobil ile yarışan Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 19. sırada başladıkları yarışı, damalı bayrağı 1. Sırada geçerek tamamladı. İlk yarışta 11 numaralı otomobil ile yarışan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ise, aldıkları temas sonucunda otomobillerinde oluşan hasar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

İkinci gün heyecanın dorukta olduğu yarışta, 11 numaralı otomobil ile mücadele eden Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ilk gün yaşadıkları talihsizliklere rağmen müthiş bir performans sergileyerek 8. sırada başladıkları yarışta 2. sıraya kadar yükseldiler; fakat yarışın ikinci ayağını 8. olarak noktaladılar.

12 numaralı otomobil ile yarışan Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi ise 17. sırada başladıkları yarışı 3. sırada tamamlayarak ikinci günü de podyum başarısıyla tamamladı. 

Borusan Otomotiv Motorsport’un başarılı pilotlarından Pedro Ebrahim, serinin önceki yarışlarında kazanmış olduğu Rookie Cup ödülünü bu yarışta da kazanarak yeniden kupa kaldırdı. 

Böylelikle Borusan Otomotiv Motorsport Takımı, serinin dördüncü ayağında tüm kategorilerde elde ettiği başarılarla Türk bayrağını podyumda gururla dalgalandırarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Dördüncü ayak yarışlarının sonunda hızla yükselen ivmesiyle dikkat çeken takımda, 11 numaralı araçla yarışan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi Silver kategoride pilotlar sıralamasında 10. sırada yer alırken 12 numaralı araçta yarışan Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi 4. sıraya yükseldi. Borusan Otomotiv Motorsport, üst üste yaşanan galibiyetler sonucunda Takımlar sıralamasında harika bir yükselişle 2. sıraya yerleşti.

GT4 Avrupa Serisi'nin 5'inci Ayak yarışları 21-22 Eylül tarihlerinde İtalya'daki Monza Pisti'nde gerçekleştirilecek, yarışlar S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak.

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