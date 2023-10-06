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GT4 European Series Haberler

Borusan Otomotiv Motorsport GT4’te Avrupa Üçüncüsü Oldu

GT4 Avrupa Serisi'nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), İspanya'nın Barselona Pisti'ndeki son ayak yarışlarında elde ettiği derecelerle sezonu hem takımlar hem de pilotlar kategorilerinde Avrupa üçüncüsü olarak tamamlamayı başardı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
BOM GT4 AVRUPA SERİSİ 2023 SEZONUNU ÜÇÜNCÜLÜKLE TAMAMLADI (4)

arselona Pisti’nde gerçekleştirilen GT4 Avrupa Serisi’nin 6’ncı ayağının ilk yarışında Berkay Besler ve Tom Edgar ikilisi 8’inci olurken, temponun çok yüksek olduğu ikinci yarışta, yarışın bitmesine saniyeler kala rakipleriyle yaşadıkları temas sonucu yarış dışı kalarak Avrupa ikinciliğini kaçırdı.

Yağız Gedik, Enzo Joulie ikilisi ise hafta sonunun ilk yarışını 7'nci olarak tamamlarken takım için çok değerli puanlar kazanmayı başardı. Gedik ve Joulie ikinci yarışta araçlarının radyatörüne gelen taş sebebiyle yarışı tamamlayamadı. İkili bu sonuçlarla seriyi 78 sporcu arasından 12’nci olarak tamamladılar.

Sezonun son yarışı sonrasında Berkay Besler, “Güzel bir sezonu geride bıraktık, GT4 Avrupa Serisi gibi zorlu ve mücadelenin en üst seviyede olduğu bir turnuvayı 3’üncülük ile bitirmeyi başardık. Kendimle, takım arkadaşlarımla ve tüm ekiple gurur duyuyorum” diyerek düşüncelerini aktardı. Tom Edgar ise “Bu yıl ilk defa yarıştığım GT4 Avrupa Serisi’nde büyük tecrübe kazandım. İlk sezonumda hem takımlar hem de pilotlar sıralamasında üçüncü olmak, bana kendimi rüyada gibi hissettiriyor” diyerek heyecanını paylaştı.

Borusan Otomotiv Motorsport takımı pilotlarından Yağız Gedik, Barselona'da geçilen 6. ayak yarışları sonrasında, "Her sezon hedeflerimizi büyüterek ilerliyoruz. GT4 Avrupa Serisi 2023 sezonunu tüm ekip arkadaşlarımızın desteği ve özverili çalışmasıyla başarıyla tamamladık. Son yarışta elde ettiğimiz sonuçla takımımıza çok değerli puanlar kazandırdık. Herkese destekleri için teşekkür ederim" dedi. Yağız Gedik ile aynı otomobilde yarışan Enzo Joulie ise, "Çetin bir rekabetin yaşandığı 2023 sezonunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Serinin son yarışında otomobilimizin hasar almasına rağmen 78 pilot arasından 12’nci olmayı başardık. Herkese tüm emekleri için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. 

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, GT4 Avrupa Serisi'nde üst üste 6 sezondur istikrarlı yükselişini sürdüren BOM Takımı’nın sezonu Avrupa üçüncüsü bitirerek çok önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. Kocabıyık, "Nisan ayında başlayan GT4 Avrupa Serisi'nde Borusan Otomotiv Motorsport olarak hedefimizi baştan belirledik ve tüm takım buna kenetlendik. Sezon boyunca ilk üç sıradan kopmadan çok önemli başarılara imza attık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında GT4 Avrupa Serisi'nden üçüncülük başarısıyla dönmenin gururunu yaşıyoruz.  BOM olarak bu başarıyı kazanmamızı mümkün kılan tüm sponsorlarımıza, sezon boyunca birçok fedakârlık gösteren teknik ekibimize, her yarışta daha iyiye imza atan pilotlarımıza ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm ekibimiz ve partnerlerimizle daha güçlü adımlar atmayı ve daha da ileriye gitmeyi sürdüreceğimize inancım tam…” dedi.

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GT4 Avrupa Serisi Barselona: Piana – Schrey ikilisi kazandı ve şampiyon oldu, temsilcilerimiz yarışı tamamlayamadı

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