Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı

Paul Ricard'daki yarışlarda Pro Am sınıfında mücadele eden Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ikilisi, Cumartesi günü yapılan ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktılar.

Pazar günü ise İbrahim Okyay ve Fatih Ayhan ikilisi gece yarışında üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Sezonun son yarışıyla birlikte Cem ve Yağız ikilisi sezonu Pro Am sınıfında ikinci sırada tamamlamış oldular.