Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı
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2020'de GT4 Avrupa serisinde iki ekiple mücadele eden Borusan Otomotiv Motorsport, sezonu iki podyumla tamamladı.
Paul Ricard'daki yarışlarda Pro Am sınıfında mücadele eden Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ikilisi, Cumartesi günü yapılan ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktılar.
Pazar günü ise İbrahim Okyay ve Fatih Ayhan ikilisi gece yarışında üçüncü olarak podyuma çıktılar.
Sezonun son yarışıyla birlikte Cem ve Yağız ikilisi sezonu Pro Am sınıfında ikinci sırada tamamlamış oldular.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GT4 European Series , TÜRK SPORCULAR
|Editör
|Abdullah Çelik
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Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa sezonunu 2. sırada tamamladı
paylaşım
yorumlar
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