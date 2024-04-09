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GT4 European Series

Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin ilk ayak yarışlarını tamamladı

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), bu yıl ile birlikte 7'nci defa aralıksız takip ettiği GT4 Avrupa Serisi'nin ilk ayak yarışlarını tamamladı. BOM pilotlarından Pedro Ebrahim hafta sonu düzenlenen iki yarışta da Rookie Cup birincisi olarak kupa kaldırdı. Paul Ricard Pisti’nde gerçekleşen ilk yarışlarda BOM, takımlar kategorisinde 6’ncı olurken, pilotlar kategorisinde 7’nci sırada yerini aldı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
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6 Nisan Cumartesi günü koşulan serinin ilk ayağının birinci yarışında 12 kapı numaralı BMW M4 GT4 ile rekabet eden Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi GT4 Avrupa Serisi’nin Silver kategorisinde yarışı 6’ncı olarak tamamladı. 11 kapı numaralı otomobilde yarışan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ise ilk yarış gününü 10’uncu sırada bitirdi. 

İlk ayak yarışlarının 7 Nisan'daki ikinci gününde ise BOM pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana 12 kapı numaralı otomobil ile yarışın hemen başında rakibinin temas etmesi sonucu spin attı ve son sıraya kadar geriledi. Buna rağmen pes etmeyen ikili limitleri zorlayarak tam 41 başarılı geçiş yaparak yarışı 6’ncı sırada tamamlayarak mükemmel bir başarıya imza attılar. Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ise 30’uncu sırada başladıkları yarışı gösterdikleri üstün performansla damalı bayrağı 10’uncu sırada geçtiler ancak aldıkları 10 saniye ceza sebebiyle kendilerine 13’üncü sırada yer buldular.

GT4 Avrupa Serisi'nin 2. Ayak yarışları 17-19 Mayıs tarihlerinde İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

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