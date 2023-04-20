Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi Yeni Sezonunu Monza'da Açıyor
Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde üst üste 6 sezondur başarıyla temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2023 sezonuna yeni pilotları ve yarış otomobilleriyle her zamankinden daha iddialı başlıyor. 22-23 Nisan’da İtalya'nın motor sporları efsanesi Monza Pisti’nde start alacak takım, iki yeni otomobiliyle de Silver kategorisinde mücadele edecek.
Yeni otomobilleri ve pilotlarıyla sezona her zamankinden daha iddialı bir giriş yapacaklarını belirten Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü Ahmet Köseleci, "Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) olarak bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz. Yeni otomobiller ve kendini başarılarıyla kanıtlamış pilotlarımızla birlikte sezonun açılışını motor sporları efsanesi Monza Pisti'nde yapacağımız için çok heyecanlıyız. Son 5 sezonda olduğu gibi bu yıl da hedefimiz daha çok podyum başarısı göstererek Türk bayrağını dalgalandırmak ve ulusal marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmek olacak." dedi.
2023 GT4 Avrupa Serisi Silver kategorisinde, Yağız Gedik ve Enzo Joulie 11 kapı numaralı, Berkay Besler ve Tom Edgar ise 12 kapı numaralı Yeni BMW M4 GT4 ile mücadele edecekler.
İlk ayak sıralama turları 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 12:10 ve ilk yarış aynı gün TSİ 17:50'de gerçekleşecek. İkinci yarış ise 23 Nisan Pazar TSİ 13:00'te düzenlenecek. GT4 Avrupa Serisi GT World youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. (https://www.youtube.com/@GTWorld)
Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto, Supsan ve Glasurit’tir.
GT4 Avrupa Serisi Yarış Takvimi;
• Monza – 22-23 Nisan
• Circuit Paul Ricard – 3-4 Haziran
• SPA-Francorchamp – 30 Haziran-1 Temmuz
• Misano - 14-16 Temmuz
• Hockenheim – 2-3 Eylül
• Barcelona - 30 Eylül-1 Ekim
Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport
Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport
Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport
Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport
Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport
Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı
Besler: "En büyük hayalim, BMW ile Dünya Şampiyonu olmak"
Son Haberler
Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"
Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı" Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"
2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!
2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü! 2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!
Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"
Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef" Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"
"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"
"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir" "MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.