Önceki / Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı Sonraki / Besler: "En büyük hayalim, BMW ile Dünya Şampiyonu olmak"
GT4 European Series Haberler

Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi Yeni Sezonunu Monza'da Açıyor

Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde üst üste 6 sezondur başarıyla temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2023 sezonuna yeni pilotları ve yarış otomobilleriyle her zamankinden daha iddialı başlıyor. 22-23 Nisan’da İtalya'nın motor sporları efsanesi Monza Pisti’nde start alacak takım, iki yeni otomobiliyle de Silver kategorisinde mücadele edecek.

Ekleyen:
Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi Yeni Sezonunu Monza'da Açıyor

Yeni otomobilleri ve pilotlarıyla sezona her zamankinden daha iddialı bir giriş yapacaklarını belirten Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü Ahmet Köseleci, "Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) olarak bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz. Yeni otomobiller ve kendini başarılarıyla kanıtlamış pilotlarımızla birlikte sezonun açılışını motor sporları efsanesi Monza Pisti'nde yapacağımız için çok heyecanlıyız. Son 5 sezonda olduğu gibi bu yıl da hedefimiz daha çok podyum başarısı göstererek Türk bayrağını dalgalandırmak ve ulusal marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmek olacak." dedi.

2023 GT4 Avrupa Serisi Silver kategorisinde, Yağız Gedik ve Enzo Joulie 11 kapı numaralı, Berkay Besler ve Tom Edgar ise 12 kapı numaralı Yeni BMW M4 GT4 ile mücadele edecekler.

İlk ayak sıralama turları 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 12:10 ve ilk yarış aynı gün TSİ 17:50'de gerçekleşecek. İkinci yarış ise 23 Nisan Pazar TSİ 13:00'te düzenlenecek. GT4 Avrupa Serisi GT World youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. (https://www.youtube.com/@GTWorld)

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto, Supsan ve Glasurit’tir.

GT4 Avrupa Serisi Yarış Takvimi;

•          Monza – 22-23 Nisan

•          Circuit Paul Ricard – 3-4 Haziran

•          SPA-Francorchamp – 30 Haziran-1 Temmuz

•          Misano - 14-16 Temmuz

•          Hockenheim – 2-3 Eylül

•          Barcelona - 30 Eylül-1 Ekim

2023 Borusan Otomotiv Motorsport GT4
2023 Borusan Otomotiv Motorsport GT4
1/5

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

2023 Borusan Otomotiv Motorsport GT4
2023 Borusan Otomotiv Motorsport GT4
2/5

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4
Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4
3/5

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4
Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4
4/5

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4
Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4
5/5

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

paylaşım
yorumlar

Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı

Besler: "En büyük hayalim, BMW ile Dünya Şampiyonu olmak"

Son Haberler

Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

F1 Formula 1

Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı" Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi

2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü! 2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

F1 Formula 1

Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef" Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

MGP MotoGP

"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir" "MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.