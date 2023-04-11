Önceki / BOM GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışları için Hockenheimring'deydi
GT4 European Series / BOM 2023 BMW M4 GT4 Lansmanı Haberler

Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı

Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde üst üste 6 sezondur başarıyla temsil eden ilk ve tek takım olan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. GT4 Avrupa Serisi’nde bu yıl yeni otomobili BMW M4 GT4 ile yarışacak olan BOM daha da güçlenen takımıyla sezona iddialı giriyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı
Haberi dinle

Sezon öncesi hedeflerini paylaşmak üzere basınla bir araya gelen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, BOM takımının 15 yıllık başarı hikayesini ve gelecek vizyonunu anlattı.

Borusan Otomotiv’in motor sporlarını desteklemek vizyonu ve Türkiye’yi yurt dışı organizasyonlarda temsil etmek amacıyla 2008 yılında BOM’u kurduğunu belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, geçen 15 yılda takımın 4 kıtada, 21 farklı ülkede, 38 farklı pistte 400'e yakın yarışta start aldığını ve onlarca kez podyum gördüğünü söyledi. Son 6 yıldır Türkiye’yi  GT4 Avrupa Serisi'nde temsil eden ilk ve tek takım olma unvanını taşıdıklarını hatırlatan Tiftik; “Her yıl artan yatırımlarla daha da büyük hedeflere doğru koşan takımımız 10 Türkiye Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğunu elde ederken, yurt dışında ise WTCC (Dünya Şampiyonası) Takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği, İtalya Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğunu ve GT4 Avrupa Serisi Pro/AM kategorisi ikinciliğini kazanma başarısını gösterdi. Bu sene daha da güçlenen BOM’un yine pistlerin en dikkat çeken takımlarından biri olacağına ve hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Motor sporlarına gönül veren herkesi gururlandıran BOM ekibimize yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık ise, "Rekabetin en üst düzeyde yaşandığı GT4 Avrupa Serisi'nde geçen sezon önceki gövde yarış otomobillerimizle 2 yarışta 3 podyum görme başarısı elde ettik. Geride bıraktığımız 5 sezonda edindiğimiz tecrübelerimiz ve takımımıza yaptığımız yatırımlara paralel olarak 2023 sezonuna büyük bir titizlikle hazırlandık. Yeni yarış otomobillerimiz BMW M4 GT4 ve takımımıza katılan pilotlarımızla bu sene GT4 Avrupa Serisi'nde yine sonuna kadar mücadele edeceğiz. Artık BOM ile özdeşleşen Turkuaz rengiyle dikkatleri üzerinde toplayan yarış otomobilimizin yine pistlerin gözdesi olacağından eminiz. Hedefimiz sezonu üst sıralarda tamamlamak." dedi.

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

Yeni Pilot ve Yeni Otomobiller Hakkında:

Borusan Otomotiv Motorsport takımı yeni sezona yeni pilotlar ve yeni yarış otomobilleriyle başlayacak. Turkuaz rengiyle pistlerde yer alacak olan Yeni BMW M4 GT4 yarış otomobili yeni gövde BMW M4’te de bulunan 6 silindirli turbo beslemeli bir motora sahip, 550 beygir güç ve 650 Nm tork üretebilen motorun gücü ve torku, yarışılan serinin kurallarına göre ayarlanabiliyor. ZF tarafından geliştirilen, motor sporları yazılımına sahip 7 ileri otomatik şanzıman ise Yeni BMW M4 GT4'ün gücünün tekerleklere doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

Berkay Besler

BOM'un genç pilotları arasında yer alan Berkay Besler karting ile başlayan yarış kariyerine hem ulusal hem de uluslararası birçok başarıyı sığdırdı. Bugüne kadar 285'i yurt dışı, 166'sı yerel olmak üzere toplamda 451 startı olan Besler 215 podyum ve 13 şampiyonlukla yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Yağız Gedik

2017'den bu yana Borusan Otomotiv Motorsport takımının pilotları arasında yer alan Gedik, Türkiye’de ve Avrupa'nın en önemli pistlerinde büyük başarılara imza attı.  Borusan Otomotiv Motorsport takımını pek çok kez başarıyla temsil eden Gedik, 2017 Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup şampiyonluğunu ve takım arkadaşı Cem Bölükbaşı ile 2020 GT4 Avrupa Serisi Pro/AM kategorisi ikinciliğini elde etti.

Enzo Joulie

Takıma yeni katılan İtalyan pilot Enzo Joulie, birçok farklı kompetisyonda şampiyonluklar kazandı. Genç yaşına rağmen önemli bir yarış tecrübesine sahip bir pilot, karting ile başlayan yarış kariyerinde Fransa Şampiyonluğu’nun yanı sıra Euro x30’da şampiyonluk yaşadı. Formula 4 tecrübesine de sahip olan pilot, GT4 Avrupa Serisi'nde 2 sezon yarıştı ve geçtiğimiz sezonu ikincilikle tamamladı.

Tom Edgar

2022'de BOM takımına katılan diğer pilot Tom Edgar, 2016'da İrlanda Karting Şampiyonu oldu. Edgar’ın Mini x30 Kış Sezonu, LGM Serisi x30 Junior kategorisi yarış tecrübelerinin yanı sıra X30 Junior British Şampiyonası, Ginetta Jr. Şampiyonası ve British GT GT4 tecrübeleri bulunuyor.

GT4 Avrupa Serisi 2023 Takvimi;

İtalya Monza                                 22-23 Nisan 2023

Fransa Circuit Paul Ricard           3-4 Haziran 2023

Belçika Spa-Francorchamps        30 Haziran-1 Temmuz 2023

İtalya Misano                                14-16 Temmuz 2023

Almanya Hockenheim                  2-3 Eylül 2023

İspanya Barcelona                        30 Eylül-1 Ekim 2023

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4

Borusan Otomotiv Motorsport 2023 BMW M4 GT4

Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

paylaşım
yorumlar

BOM GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışları için Hockenheimring'deydi
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Video: F1 tarihinin en yakın biten yarışı: 1971 İtalya GP

Video: F1 tarihinin en yakın biten yarışı: 1971 İtalya GP

Formula 1

Video: F1 tarihinin en yakın biten yarışı: 1971 İtalya GP Video: F1 tarihinin en yakın biten yarışı: 1971 İtalya GP

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlıyor

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası
Bodrum Rallisi

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlıyor 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlıyor

Video: Ferrari, Sainz'ın cezasına itiraz etti, Cem SF'deki ilk puanlarını aldı, BOM 2023 aracını tanıttı

Video: Ferrari, Sainz'ın cezasına itiraz etti, Cem SF'deki ilk puanlarını aldı, BOM 2023 aracını tanıttı

Formula 1

Video: Ferrari, Sainz'ın cezasına itiraz etti, Cem SF'deki ilk puanlarını aldı, BOM 2023 aracını tanıttı Video: Ferrari, Sainz'ın cezasına itiraz etti, Cem SF'deki ilk puanlarını aldı, BOM 2023 aracını tanıttı

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.