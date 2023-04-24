Berkay Besler, Monza'dan iki podyumla ayrıldı!

Avrupa GT4 Şampiyonası'nın 2023 sezonu, İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen ilk ayak yarışlarıyla tamamlandı. Borusan Otomotiv Motorsport ekibi, bu seride Berkay Besler - Tom Edgar ve Yağız Gedik - Enzo Joulie'den oluşan iki ekiple mücadele edecek.

Bu sene yeni BMW M4 GT4 aracıyla mücadele eden Borusan Otomotiv Motorsport, sezona oldukça güçlü bir başlangıç yaptı.

Takım sıralamalarda pek iyi sonuçlar elde edemedi. Besler ve Edgar ikilisi sıralamalarda 19. olurken, Gedik ve Joulie ikilisi 41. sırada kaldılar.

Yarışlarda ise her şey çok daha iyi bir şekilde sonuçlandı. Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta Besler ve Edgar ikilisi ikinci olarak podyuma çıkarken Gedik ve Joulie, tam 35 sıra yükselerek 5. sırada yarışı tamamladılar.

Besler ve Edgar, ikinci yarışta 13. sırada başlamalarına rağmen bu sefer üçüncü oldular ancak yine podyumda yer aldılar. Besler böylece sezonu iki podyumla açmış oldu.

Diğer taraftan Gedik ve Edgar ikilisi 26. sıradan başladıkları ikinci yarışta yine güçlü bir şekilde yükseldiler ve bir kez daha 5. olarak güçlü puanlar kazandılar.

İkinci yarışın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Besler, "Monza’da 13. başladığımız ikinci yarışı 3. bitirerek podyumdaki yerimizi aldık. Sezona iki podyum alarak güzel bir başlangıç yaptık. Her iki araç için de harika sonuçlar alan takımım Borusan Otomotiv Motorsport‘u tebrik ediyorum. Bir sonraki yarışa daha güçlü geleceğiz." dedi.

Sezonun ikinci yarış hafta sonu 3-4 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Paul Ricard pistinde düzenlenecek.