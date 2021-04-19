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GT / Haberler

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Williams Formula 1 takımı yedek pilotu Jack Aitken'in 2021 GT World Challenge Avrupa sezonunda, Emil Frey Lamborghini ekibi ile birlikte sürüş becerilerini geliştirmek istiyor.

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor

Lamborghini Huracan GT3 EVO ile serinin hem dayanıklılık hem de sprint kupası sınıfında yarışacak olan Aitken, "Biraz farklı bir şey yaparak çok fazla yeni şey öğrenilebileceğini" söyledi.

25 yaşındaki pilot, bu hafta sonu Monza'daki GTWCE dayanıklılık kupası sınıfında açılış yarışında, GT'de ilk kez yarışacak. 

Bu sezon GTWCE’de gerçekleşecek olan 10 yarışta pistte bulunacak olan 3 Emil Frey Lamborghini aracından birini de Konsta Lappalainen kullanacak.

Fransız pilot Arthur Rougier ise 5 dayanıklılık yarışında onlara katılacak ve bu yarışlardan biri de hazirandaki Spa 24 saat yarışı olacak.

Aitken Autosport'a şöyle konuştu: "Bu, yeteneklerimi ve kendimi bir sürücü olarak geliştirmemle alakalı bir şey."

"F1 yedek sürücülerinin ve GT yarışlarına geçtiğini fazla görmezseniz ancak bu konuda hava atılması gereken bir durum varsa, bununla ilgili bir sorunum yok."

"Kaliteli bir yarış ve gerçekten rekabet yüksek, bu yüzden zorlu olacak, bu benim için yeterince iyi."

"Farklı bir aracı sürmeyi öğreniyorum ve takım arkadaşlarıyla yeni bir şekilde çalışmayı öğreniyorum çünkü burada her şey tek bir sürücü etrafında dönmüyor."

Aitken ayrıca, geçen yılki Sakhir Grand Prix'sinde ilk kez F1'de yarışma imkanı buldu ve böylece Williams'taki yedek sürücü rolünün yanı sıra 2021'de yarışmaya devam etmesinin önemini bir kez daha anlamış olduğunu belirtti.

"Formula 2'de üç sezon yarıştım ve seriye geri dönmek için büyük bir sebep göremedim ki bunu yarışmak için gerekli bütçeyi göz ardı ederek söylüyorum."

"GTWCE benim için uygun gözüküyor çünkü programımda çok fazla çakışma yaratmıyor."

"Avrupa'da olduğu için seriler arasında geçiş yapmak zorunda kalırsam çok zor olmayacak."

Aitken'in bu sezon GTWCE'de yarışma kararının Williams tarafından "gerçekten desteklendiğini" de sözlerine ekledi.

Ayrıca Aitken; Emil Frey'in, gelecek için kariyer seçeneklerini genişletmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

"Beni dayanıklılık serileri dünyasına tanıtacak olması kötü bir şey değil."

"F1'de yarışmak için fırsatlar konusunda gerçekçi olmalısınız. Bu yüzden kötü bir şey değil ama itici bir güç de değil."

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Bu Haber Hakkında

Seri GT , Blancpain Endurance
Pilotlar Jack Aitken
Editör Gary Watkins

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