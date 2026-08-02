Verstappen Racing, ilk GT3 zaferine ulaştı!

Verstappen Racing pilotları Daniel Juncadella ve Jules Gounon, eski Fransa Grand Prix pistinde gerçekleştirilen 60 dakikalık sprint yarışını pole pozisyonundan başlayarak kazandı.

Gounon, gün batımından hemen önce başlayan yarışın ilk bölümünde rahat bir fark açtıktan sonra direksiyonu Juncadella'ya devretti.

Juncadella zafere emin adımlarla ilerlerken, bitime yaklaşık 20 dakika kala ilan edilen Full Course Yellow yarışın gidişatını değiştirdi.

Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc, son turlarda altı saniyeyi aşan farkı yaklaşık 2.5 saniyeye kadar indirmeyi başardı.

Buna rağmen Juncadella liderliğini koruyarak Verstappen Racing'e serideki ilk zaferini kazandırdı.

Bu tarihi başarının ardından Verstappen, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Çok gururluyum. Harika iş çıkardınız!"

Eski F1 pilotu olan babası Jos Verstappen ise kısa bir mesajla, "Harika iş çocuklar." ifadelerini kullandı.

Yarış sonrası konuşan Daniel Juncadella, zaferin göründüğü kadar kolay olmadığını belirtti.

"Asla kolay değildi. Sprint yarışları çok yoğun geçiyor. Her şeyi kusursuz yapmanız gerekiyor."

"İşin %80'ini takım arkadaşım yaptı. Muhteşem bir sıralama turu attı ve ilk bölümde harika sürdü. Bize çok rahat bir fark kazandırdı. Bu sayede pit stopta daha sakin olabildik. Pitten çıktıktan sonra da elimde rahat bir fark vardı ve onu yönetebildim. İlk galibiyetimizi almak harika."

Jules Gounon ise şunları söyledi: "Tüm takım adına gerçekten çok mutluyum."

"İnanılmaz çalışıyorlar. Biz pilotlar gelip aracın sınırlarını zorluyoruz ama onlar bize böyle bir araç hazırlayabilmek için gece gündüz çalışıyor. Gerçekten büyük alkışı hak ediyorlar."

"Ayrıca Juncadella ile birlikte kazanmış olmak da benim için çok özel."

Bu zafer, Verstappen Racing'in uzun süredir beklediği ilk büyük galibiyet oldu.

Verstappen, Gounon ve Juncadella üçlüsü mart ayında Nürburgring'deki NLS yarışını pist üzerinde kazanmış ancak lastik kuralları ihlâli nedeniyle diskalifiye edilmişti.

Üçlü daha sonra Lucas Auer ile birlikte mayıs ayında Nürburgring 24 Saat yarışına katıldı.

3 numaralı Mercedes, yarışın bitimine dört saat kala lider durumda bulunmasına rağmen yaşanan aks mili arızası nedeniyle gerilere düşmüş ve zafer fırsatını kaçırmıştı.