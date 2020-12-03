Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor
Valentino Rossi, Misano'da Kessel Racing ekibinin Ferrari 488 GT3'üyle piste çıktı ve Gulf 12 Saat yarışı öncesinde test yaptı.
Valentino Rossi, Monza Rallisi'ne katılmama kararı alsa da, Gulf 12 Saat yarışına katılacağını açıkladı ve bunun için çeşitli testler yapıyor.
Geçen yıl Gulf 12 Saat yarışına kardeşi Luca Marini ve arkadaşı Alessio Uccio Salucci ile katılan Rossi, bu yıl yine aynı kadroyla piste çıkacak.
Üçlü, geçen yıl Abu Dhabi'de tüm beklentileri açarak kendi sınıflarında zafere ulaşmayı başarmışlardı.
Bu kez yarış Bahreyn'de yapılacak. Fakat üçlü hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar ve bu kapsamda Misano'da testlere başladılar.
Tur zamanları hakkında hiçbir bilgi verilmedi ancak üç sürücünü tamamı testte yer aldı ve araca alışmaya çalıştılar.
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
Fotoğraf: Valentino Rossi
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GT , MotoGP
|Etkinlik
|Rossi Misano testi
|Alt-etkinlik
|Test
|Lokasyon
|Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
|Pilotlar
|Luca Marini , Valentino Rossi
|Editör
|Matteo Nugnes