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GT / Rossi Misano testi / Test raporu

Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor

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Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, Misano'da Kessel Racing ekibinin Ferrari 488 GT3'üyle piste çıktı ve Gulf 12 Saat yarışı öncesinde test yaptı.

Valentino Rossi, Monza Rallisi'ne katılmama kararı alsa da, Gulf 12 Saat yarışına katılacağını açıkladı ve bunun için çeşitli testler yapıyor.

Geçen yıl Gulf 12 Saat yarışına kardeşi Luca Marini ve arkadaşı Alessio Uccio Salucci ile katılan Rossi, bu yıl yine aynı kadroyla piste çıkacak.

Üçlü, geçen yıl Abu Dhabi'de tüm beklentileri açarak kendi sınıflarında zafere ulaşmayı başarmışlardı.

Bu kez yarış Bahreyn'de yapılacak. Fakat üçlü hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar ve bu kapsamda Misano'da testlere başladılar.

Tur zamanları hakkında hiçbir bilgi verilmedi ancak üç sürücünü tamamı testte yer aldı ve araca alışmaya çalıştılar.

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
1/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
2/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
3/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
4/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
5/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
6/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
7/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
8/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
9/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3

Valentino Rossi, Kessel Racing Ferrari 488 GT3
10/10

Fotoğraf: Valentino Rossi

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Bu Haber Hakkında

Seri GT , MotoGP
Etkinlik Rossi Misano testi
Alt-etkinlik Test
Lokasyon Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
Pilotlar Luca Marini , Valentino Rossi
Editör Matteo Nugnes

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