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Valentino Rossi, GTWCE'de ilk kez podyuma çıktı!

Yedi kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, bu hafta sonu Brands Hatch'teki GT World Challenge Europe mücadelesini ikinci sırada tamamladı ve serideki ilk podyumuna ulaştı.

Gary Watkins
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#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

Brands Hatch'teki iki yarışla start alan GTWCE Sprint Cup mücadelesinde bir isim epey dikkat çekti: MotoGP efsanesi Valentino Rossi!

Hafta sonunun ikinci yarışında bu sezon itibariyle kullanmaya başladığı BMW M4 GT3 ile etkileyici bir performans sergileyen ve damalı bayrağı ikinci sırada gören Rossi, böylece serideki ilk podyumunu elde etti.

Rossi'nin performansını öven takım arkadaşı Maxime Martin, "Valentino yarış boyunca rekabetçiydi ve hiç hata yapmadı."

"Mükemmel bir iş çıkardı. Gerçekten çok yoğundu; kendisine 'sakin ol ve podyumu kap' diyorduk." ifadelerini kullandı.

WRT takım patronu Vincent Vosse ise, "Etkilendiğimi söyleyemem çünkü bunu yapabileceğini biliyordum."

"Vale harika bir iş çıkardı ama neler yapabileceğini bize zaten kanıtlamıştı." dedi.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin

Photo by: BMW Motorsport

Martin, Rossi ve GTWCE Endurance Cup'taki ortakları Augusto Farfus ile birlikte bu yıl daha fazla podyum elde edebileceklerini de öne sürüyor.

Martin, "Şu anda sahip olduğumuz hız ve başarılı pit stoplarımız sayesinde daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum." 

"Kazanmaktan o kadar da uzak olmadığımızı gördüğünüzde, her şeyin mümkün olduğunu da söyleyebilirim!" dedi.

Rossi ise şöyle dedi: "İkinci sıra ve serideki ilk podyum için çok mutluyum!"

"Geçen yıl ve Monza'da birkaç kez yaklaştık ve sonunda yakalayabildik."

"Hepimiz, takım, ben ve sıralama turlarında harika bir tur zamanı yapan Maxime iyi bir iş çıkardık."

"Pit stoplar mükemmeldi, sonuç da podyum oldu."

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