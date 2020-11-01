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GT / Yarış raporu

Salih Yoluç, GT Open sezonunu galibiyetle kapattı

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Salih Yoluç, GT Open sezonunu galibiyetle kapattı
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Türkiye'yi yurt dışında temsil eden sporcularımızdan birisi olan Salih Yoluç, Uluslararası GT Open sezonundaki son yarışı kazanan isim oldu.

2020'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na paralel olarak aynı zamanda GT Open'da mücadele eden Salih, takım arkadaşı Charlie Eastwood ile iyi bir sezon geçirdi.

Sezonun Barcelona'da gerçekleştirilen son ayağındaki ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan TF Sport ekibi, Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı 4. sırada tamamlamıştı.

Yoluç ve Eastwood, bugünkü yarışa 7. sıradan başlamalarına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun son yarışını kazanmış oldular.

Sezonun son yarışı ile Salih ve Eastwood, GT Open'ı 3. sırada tamamlamış oldular.

Salih ve TF Sport, FIA WEC'de ise şampiyonluk mücadelesi veriyor.

 

 

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Seri GT , TÜRK SPORCULAR
Editör Abdullah Çelik

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