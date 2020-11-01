Salih Yoluç, GT Open sezonunu galibiyetle kapattı

2020'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na paralel olarak aynı zamanda GT Open'da mücadele eden Salih, takım arkadaşı Charlie Eastwood ile iyi bir sezon geçirdi.

Sezonun Barcelona'da gerçekleştirilen son ayağındaki ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan TF Sport ekibi, Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı 4. sırada tamamlamıştı.

Yoluç ve Eastwood, bugünkü yarışa 7. sıradan başlamalarına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun son yarışını kazanmış oldular.

Sezonun son yarışı ile Salih ve Eastwood, GT Open'ı 3. sırada tamamlamış oldular.

Salih ve TF Sport, FIA WEC'de ise şampiyonluk mücadelesi veriyor.