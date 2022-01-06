Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / MotoGP efsanesi Rossi, Norris ile birlikte yarışmanın "harika" olacağını düşünüyor
GT Haberler

Rossi, COVID-19 olan biriyle temas ettiği için Gulf 12 Saat'i kaçıracak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle yakın temasta olduğu için bu ayki Gulf 12 Hours dayanıklılık yarışını kaçıracak.

Rossi, COVID-19 olan biriyle temas ettiği için Gulf 12 Saat'i kaçıracak

Dokuz kez dünya şampiyonu Rossi, Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek olan Gulf 12 Saat yarışına Kessel Racing'in Ferrari 488 GT3'üyle katılmayı planlıyordu.

Daha önce bu etkinlikte kendi sınıfında zafere ulaşan ve genel klasmanda podyuma çıkan Rossi, bu yılki yarışta yakın arkadaşı Alessio Salucci ve üvey kardeşi Luca Marini ile aynı aracı paylaşmaya hazırlanıyordu.

Fakat Kessel Racing, Rossi'nin COVID-19 testi pozitif çıkan ve şu anda kendisini tecrit eden biriyle yakın temasta bulunduğunu doğruladı.

Rossi bundan ötürü, perşembe günü antrenman seansıyla başlayacak olan Gulf 12 Saat'i kaçıracak.

Salucci ve Marini, Rossi'nin yerine eski GP3 pilotu David Fumanelli ile takım arkadaşı olacak.

Kessel Racing'den yapılan kısa açıklamada, "Valentino Rossi, 8 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanan Gulf 12 Saat'e katılmayacak."

"Dokuz kez dünya şampiyonu, COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temastaydı ve bu yüzden kendini karantinaya aldı."

"Luca Marini ve Alessio "Uccio" Salucci, yarışta #46 Ferrari 488 GT3'te David Fumanelli ile takım arkadaşı olacaklar." denildi.

Valentino Rossi, WRT Audi R8 GT3 LMS

Valentino Rossi, WRT Audi R8 GT3 LMS

Photo by: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

paylaşım
yorumlar
MotoGP efsanesi Rossi, Norris ile birlikte yarışmanın "harika" olacağını düşünüyor
Önceki haber

MotoGP efsanesi Rossi, Norris ile birlikte yarışmanın "harika" olacağını düşünüyor
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Petrucci, Dakar umudunu kayıp eşyaları yüzünden yitirmiş Dakar
Dakar

Petrucci, Dakar umudunu kayıp eşyaları yüzünden yitirmiş

Redding: "MotoGP takımları artık 'yaşlı' sürücülere karşı saygılı değil"
MotoGP

Redding: "MotoGP takımları artık 'yaşlı' sürücülere karşı saygılı değil"

Gresini, MotoGP takımının, takım sahibinin vefatının ardından dağılacağından korkmuş Jerez Kasım testi
MotoGP

Gresini, MotoGP takımının, takım sahibinin vefatının ardından dağılacağından korkmuş

Valentino Rossi Daha fazlası
Valentino Rossi
Rossi'nin MotoGP ekibinin isim sponsoru Mooney oldu Katar GP
MotoGP

Rossi'nin MotoGP ekibinin isim sponsoru Mooney oldu

Rossi, Honda ile şampiyon olduğu motosikleti almayı umuyor
MotoGP

Rossi, Honda ile şampiyon olduğu motosikleti almayı umuyor

Galeri: Valentino Rossi'nin MotoGP'ye vedası Valensiya GP
MotoGP

Galeri: Valentino Rossi'nin MotoGP'ye vedası

Son Haberler

Rossi, COVID-19 olan biriyle temas ettiği için Gulf 12 Saat'i kaçıracak
GT GT

Rossi, COVID-19 olan biriyle temas ettiği için Gulf 12 Saat'i kaçıracak

MotoGP efsanesi Rossi, Norris ile birlikte yarışmanın "harika" olacağını düşünüyor
MotoGP MotoGP

MotoGP efsanesi Rossi, Norris ile birlikte yarışmanın "harika" olacağını düşünüyor

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi
FIA F3 FIA F3

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

Audi, 2022 için R8 LMS GT3'ü güncelleyecek
GT GT

Audi, 2022 için R8 LMS GT3'ü güncelleyecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.