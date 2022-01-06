Rossi, COVID-19 olan biriyle temas ettiği için Gulf 12 Saat'i kaçıracak

Dokuz kez dünya şampiyonu Rossi, Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek olan Gulf 12 Saat yarışına Kessel Racing'in Ferrari 488 GT3'üyle katılmayı planlıyordu.

Daha önce bu etkinlikte kendi sınıfında zafere ulaşan ve genel klasmanda podyuma çıkan Rossi, bu yılki yarışta yakın arkadaşı Alessio Salucci ve üvey kardeşi Luca Marini ile aynı aracı paylaşmaya hazırlanıyordu.

Fakat Kessel Racing, Rossi'nin COVID-19 testi pozitif çıkan ve şu anda kendisini tecrit eden biriyle yakın temasta bulunduğunu doğruladı.

Rossi bundan ötürü, perşembe günü antrenman seansıyla başlayacak olan Gulf 12 Saat'i kaçıracak.

Salucci ve Marini, Rossi'nin yerine eski GP3 pilotu David Fumanelli ile takım arkadaşı olacak.

Kessel Racing'den yapılan kısa açıklamada, "Valentino Rossi, 8 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanan Gulf 12 Saat'e katılmayacak."

"Dokuz kez dünya şampiyonu, COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temastaydı ve bu yüzden kendini karantinaya aldı."

"Luca Marini ve Alessio "Uccio" Salucci, yarışta #46 Ferrari 488 GT3'te David Fumanelli ile takım arkadaşı olacaklar." denildi.

Valentino Rossi, WRT Audi R8 GT3 LMS Photo by: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH