Prime'a abone ol
GT
Haberler

Rossi 2024'te BMW ile hem WEC hem GTWCE'de yer alacak

Yedi kez MotoGP Şampiyonu olan Valentino Rossi, bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonasındaki ilk seferinin yanı sıra GT World Challenge Europe'da da yer alacak.

Gary Watkins
Editör Gary Watkins
Güncelleme
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi

WRT BMW takımı, İtalyan pilotun 2021 sonunda iki tekerlekten emekli olduktan sonra GTWCE'de yarışacağını doğruladı.

Ancak Belçikalı ekip, 44 yaşındaki Rossi'nin Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışını da içeren sekiz WEC yarışına katılımının yanı sıra, BMW M4 GT3 ile kaç GTWCE yarışına katılacağını açıklamayı reddetti.

Motosiklet yarışı efsanesinin programının genişletilmesi, WRT'nin WEC'in yeni LMGT3 sınıfında ve GTWCE'nin Endurance ve Sprint Cup ayaklarında M4 ile GT programlarını başlattığı önümüzdeki haftanın sonunda duyurulacak.

Bu yıl WEC'de fabrika çıkışlı BMW M Hybrid V8 LMDh'leri de kullanacak olan takım patronu Vincent Vosse, Autosport'a verdiği demeçte Rossi'nin 2024 programının 'sadece WEC'den ibaret olmayacağını, daha fazla yarış olacağını' söyledi.

Rossi'nin önümüzdeki ay Intercontinental GT Challenge'ın açılış turu olan Bathurst 12 Saat'te WRT'nin kadrosunda yer alacağı duyuruldu ancak Vosse 2024'te WEC dışında katılacağı yarışların 'bundan daha fazlası' olacağını vurguladı.

Bu sezon WEC ve GTWCE arasında herhangi bir çakışma yok, bu da Rossi'nin Stephane Ratel Organisation-run serisinin her iki segmentinde de üst üste üçüncü sezon yarışmasına olanak tanıyacak. Ancak bu ihtimal Vosse tarafından küçümsendi.

Rossi'nin GTWCE sezonunun beş yarışına odaklanıp odaklanmayacağını açıklamayı reddederken, "Teoride tüm yarışlara katılabilir, ancak şu anda plan bu değil." dedi.

Ancak Haziran sonunda düzenlenecek olan Spa 24 Saat yarışına katılması kesin gibi görünüyor.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

Fotoğraf tarafından: AG Fotoğraf

#46 WRT Takımı, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

Görünüşe göre BMW'nin yeni transferi Raffaele Marciello, Hypercar sınıfında LMDh WEC kadrosunda yer alacak ve Spa da dahil olmak üzere en azından bazı GTWCE yarışlarında Rossi ile birlikte çalışacak.

Marciello'nun 18 Şubat'ta Bathurst'te Rossi ve Maxime Martin'le birlikte yarışacağı ve Mercedes'ten Lamborghini'ye transfer olduktan sonra BMW için ilk yarışına çıkacağı teyit edildi.

WRT, iki WEC LMGT3 girişinin sürücü eşleşmelerini önümüzdeki hafta açıklayacak.

Şu ana kadar sadece Rossi ve uzun süredir BMW fabrika sürücüsü olan Augusto Farfus teyit edildi: Kasım ayının sonunda 2024 WEC giriş listesinin yayınlanmasında iki M4'e karşı listelendiler.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber FIA, yeni elektrikli GT yarış serisini tanıttı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Gary Watkins
Daha fazlası
Gary Watkins
Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı

Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı

WEC

Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı

Raffaele Marciello ve Marco Wittmann BMW Hypercar ile ilk kez WEC sahnesine çıkacak

Raffaele Marciello ve Marco Wittmann BMW Hypercar ile ilk kez WEC sahnesine çıkacak

WEC

Raffaele Marciello ve Marco Wittmann BMW Hypercar ile ilk kez WEC sahnesine çıkacak Raffaele Marciello ve Marco Wittmann BMW Hypercar ile ilk kez WEC sahnesine çıkacak

Toyota'da uzun süredir görev alan Vasselon, yeni görevine atandı

Toyota'da uzun süredir görev alan Vasselon, yeni görevine atandı

WEC

Toyota'da uzun süredir görev alan Vasselon, yeni görevine atandı Toyota'da uzun süredir görev alan Vasselon, yeni görevine atandı

Son Haberler

WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

F1 Formula 1

Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir" Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

SBK World Superbike

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı! WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

F2 FIA F2
Bahreyn

F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol