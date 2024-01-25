Rossi 2024'te BMW ile hem WEC hem GTWCE'de yer alacak

WRT BMW takımı, İtalyan pilotun 2021 sonunda iki tekerlekten emekli olduktan sonra GTWCE'de yarışacağını doğruladı.

Ancak Belçikalı ekip, 44 yaşındaki Rossi'nin Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışını da içeren sekiz WEC yarışına katılımının yanı sıra, BMW M4 GT3 ile kaç GTWCE yarışına katılacağını açıklamayı reddetti.

Motosiklet yarışı efsanesinin programının genişletilmesi, WRT'nin WEC'in yeni LMGT3 sınıfında ve GTWCE'nin Endurance ve Sprint Cup ayaklarında M4 ile GT programlarını başlattığı önümüzdeki haftanın sonunda duyurulacak.

Bu yıl WEC'de fabrika çıkışlı BMW M Hybrid V8 LMDh'leri de kullanacak olan takım patronu Vincent Vosse, Autosport'a verdiği demeçte Rossi'nin 2024 programının 'sadece WEC'den ibaret olmayacağını, daha fazla yarış olacağını' söyledi.

Rossi'nin önümüzdeki ay Intercontinental GT Challenge'ın açılış turu olan Bathurst 12 Saat'te WRT'nin kadrosunda yer alacağı duyuruldu ancak Vosse 2024'te WEC dışında katılacağı yarışların 'bundan daha fazlası' olacağını vurguladı.

Bu sezon WEC ve GTWCE arasında herhangi bir çakışma yok, bu da Rossi'nin Stephane Ratel Organisation-run serisinin her iki segmentinde de üst üste üçüncü sezon yarışmasına olanak tanıyacak. Ancak bu ihtimal Vosse tarafından küçümsendi.

Rossi'nin GTWCE sezonunun beş yarışına odaklanıp odaklanmayacağını açıklamayı reddederken, "Teoride tüm yarışlara katılabilir, ancak şu anda plan bu değil." dedi.

Ancak Haziran sonunda düzenlenecek olan Spa 24 Saat yarışına katılması kesin gibi görünüyor.

Fotoğraf tarafından: AG Fotoğraf #46 WRT Takımı, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin

Görünüşe göre BMW'nin yeni transferi Raffaele Marciello, Hypercar sınıfında LMDh WEC kadrosunda yer alacak ve Spa da dahil olmak üzere en azından bazı GTWCE yarışlarında Rossi ile birlikte çalışacak.

Marciello'nun 18 Şubat'ta Bathurst'te Rossi ve Maxime Martin'le birlikte yarışacağı ve Mercedes'ten Lamborghini'ye transfer olduktan sonra BMW için ilk yarışına çıkacağı teyit edildi.

WRT, iki WEC LMGT3 girişinin sürücü eşleşmelerini önümüzdeki hafta açıklayacak.

Şu ana kadar sadece Rossi ve uzun süredir BMW fabrika sürücüsü olan Augusto Farfus teyit edildi: Kasım ayının sonunda 2024 WEC giriş listesinin yayınlanmasında iki M4'e karşı listelendiler.