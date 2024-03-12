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GT

Racing Team Turkey bu yıl GT World Challenge Europe Şampiyonası'nda mücadele edecek

Son yıllarda ülkemizi Avrupa Le Mans Serisi'nde temsil eden Racing Team Turkey, bu yıl GT World Challenge Europe'ta mücadele edecek.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Racing Team Turkey, bu yıl Ferrari fabrika takımı AF Corse tarafından hazırlanan Ferrari 296 GT3 ile 2024 sezonunda GT WORLD CHALLENGE Sprint yarışlarında mücadele edecek.

51 numaralı Ferrari F296 GT3’ün direksiyonunda Salih Yoluç ve Charlie Eastwood olacak.

Serinin ilk yarışı 04-05 Mayıs’ta İngiltere’nin Brands Hatch pistinde gerçekleşecek.

GT WORLD CHALLENGE Sprint Series Takvim:

  • 04-05 Mayıs Brands Hatch (İngiltere)
  • 17-19 Mayıs Misano (İtalya)
  • 19-21 Temmuz Hockenheim (Almanya)
  • 23-25 Ağustos Magny Cours (Fransa)
  • 11-13 Ekim Barcelona (İspanya)
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