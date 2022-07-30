Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı

Haberi dinle

Ferrari'nin yeni GT3 aracını tanıtmasından kısa bir süre sonra Porsche de yeni 911 GT3-R'ın örtüsünü kaldırdı ve yeni aracını tanıttı.

Yeni 911 GT3-R projesinin gelişiminden sorumlu olan Sebastian Golz, yeni aracı daha hızlı hale getirmekten ziyade müşterilerin aracı daha uzun süre tam güçte kullanabilmelerine odaklandıklarını söyledi.

Golz, "Bizim için önemli şey müşterilerimizin yarış aracını daha uzun süre tam güçte kullanabilmeleriydi. Bu, dayanıklılık gerektiren bir şey ve bu nedenle temel olarak aracın sürülebilirliğine odaklandık." dedi.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Aracın kalbinde Porsche'nin daha büyük kapasiteli 4.2 litrelik yeni bir motor yer alıyor. Bu Porsche'nin torku büyük oranda artırmasına izin veriyor.

Ağırlık dağılımını iyileştiren ve aracın dingil mesafesini uzatan Porsche, aracın arka tarafına daha büyük bir difüzör ekledi.

Araç aerodinamik anlamda da değişti ve bu kapsamda özellikle aracın burun kısmında değişiklikler yapıldı. Yenilenen bu aerodinamik tasarım sayesinde aracın arka tarafına artık daha temiz bir hava akışı sağlanmış olacak.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Golz'a göre artan dingil mesafesi ve yenilenen aerodinami sayesinde araç daha dengeli olacak ve arka lastiklere binen yük azalacak.

Porsche ayrıca yeni GT3 sayesinde maliyetleri bir önceki nesile göre %10 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Yeni araç ilk kez 2021'in Temmuz ayında Porsche'nin Weissach test pistinde kullanıldı.

Yeni Porsche, şimdiye kadar Barselona pistinde gerçekleştirilen 30 saatlik bir dayanıklılık sürüşü de dahil olmak üzere, 112 saatlik bir sürüşü başarıyla tamamladı.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Porsche Motorsport, bu yıl VLN'deik yarışlardan birine test amacıyla katılmayı reddetmiyor ancak onaylanmış bir araç olarak ilk yarışına, gelecek yılın Ocak ayında gerçekleştirilecek Daytona 24 Saat ile katılacak.

Araç ayrıca Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Avrupa Le Mans gibi diğer önemli dayanıklılık yarışlarında da yer alacak.

Yeni araç, bugün itibariyle GT World Challenge Europe'un Spa ayağında -padok bölümünde- sergilenecek.

Aracın satış fiyatı 511 bin euro olarak belirlendi. 2019 sezonu öncesinde tanıtılan mevcut 911 GT3-R'ın 2022 satış fiyatı 459 bin euro olarak belirlenmişti.

Yeni versiyonda, lastik basıncı izleme sistemi de dahil olmak üzere, önceki modelde ekstra olan çok sayıda standart özellik de var.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG