‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti

Schmitz, 1996 yılında Nurburgring 24 Saat’i kazanan ilk kadın oldu. Sonrasında ise BBC’nin programı Top Gear’ın önemli figürlerinden birisi haline geldi.

Schmitz ve eşi Klaus Abbelen’in kurduğu Frikadelli Racing takımı tarafından yapılan açıklamada, Schmitz’in kanserle olan mücadelesinde yenik düştüğü ve Salı günü 51 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Takım sosyal medya hesabına şöyle yazdı: “Sabine Schmitz (14.05.1969-16.03.2021) dün (Salı), kanserle olan cesur mücadelesinde yenik düştü ve hayatını kaybetti.”

“51 yaşındaydı. Klaus Abbelen, tüm akrabaları ve arkadaşları, önemli kaybımızdan ötürü üzgünler.”

Schmitz, 1996 yılında Nurburgring’deki galibiyetiyle, 24 Saat yarışında kazanan ilk kadın oldu ve ertesi yıl yine galibiyeti aldı.

1998 yılında da, Almanya’da VLN Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazanarak, unvana ulaşan ilk kadın oldu.

Nürburgring pistinde, spordaki becerilerinin dışında, yıllarca ‘Ring Taxi’nin’ sürücülüğünü yaptı ve pistte toplam 30,000’den fazla tur attı.

Schmitz iki kere de WTCC Şampiyonası'nın Nurburgring’deki ayağına katıldı ve iki kez puan almayı başardı.

Pist, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Nürburgring, ünlü kadın yarış sürücüsünü kaybetti. Sabine Schmitz’i uzun süren hastalığından sonra çok erken kaybettik. Onu ve neşeli benliğini özleyeceğiz. Huzurlar içinde uyu Sabine!”

Schmitz, geçen yıl 2017 yılında kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı ve yarışlara dönme çabalarına rağmen, kanserin kendisini zorladığını belirtti.

Almanya dışında Schmitz, Nurburgring’deki Top Gear bölümlerindeki rolüyle de biliniyordu. 2016’da Top Gear’ın sunucularından biri oldu.

Clarkson sosyal medyada, hesabından üzgünlüğünü dile getirdi.