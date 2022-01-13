MotoGP efsanesi Rossi, WRT ile GT World Challenge Europe'ta yarışacak

2021 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olan 42 yaşındaki Rossi, 125cc, 250cc ve MotoGP sınıflarında toplam dokuz dünya şampiyonluğu ve 115 Grand Prix zaferi elde ettiği 26 yıllık motosiklet kariyerine son noktayı koymuştu.

Rossi daha önce Kessel Racing Ferrari ile Gulf 12 Saat'e katılmıştı ve bu yıl da etkinlikte yer almayı planlıyordu. Fakat COVID-19 testi pozitif çıkınca, bu planlardan vazgeçmek zorunda kaldı.

Aralık ayında Valensiya'da bir Audi R8 WRT'yi test eden Rossi, GTWEC Sprint Cup ve Endurance Cup serileri için, WRT ile ile sözleşme imzaladı.

WRT, Rossi'nin Audi fabrika takımlarıyla aynı aracı alacağını ve Pro sınıfta mücadele edeceğini duyurdu.

Henüz alt takım belirlenmiş değil ancak WRT ekibindeki fabrika sürücüleri arasında Dries Vanthoor ve Charles Weerts ile Kelvin van der Linde ve Robin Frijns yer alıyor.

Rossi'nin yarışacağı WRT Audi R8 LMS GT3, GTWCE'de İtalyan sürücünün kendisiyle özdeşleşen #46'yı taşıyacak.

Valentino Rossi, Vincent Vosse, WRT Audi Photo by: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

Rossi, şöyle dedi: "Herkes her zaman büyük bir otomobil yarışı hayranı olduğumu ve MotoGP kariyerim sona erdikten sonra dört tekerlekli yarışlarda yer almakla ilgilendiğimi biliyor."

"Team WRT mükemmel bir takım olduğunu kanıtladı ve bu yeni maceraya onlarla başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Takım patronu Vosse şunları ekledi: "Eminim tıpkı bizim gibi pek çok taraftar da, Rossi'nin dört tekerlekli araçlarla yeni bir kariyere başladığı haberine sevinecektir."

"Hepimiz onu büyük bir motosiklet şampiyonu olarak tanıyoruz ama her şeyden önce o gerçek bir yarışçı ve son derece profesyonel bir sporcu. Çıkmaya karar verdiği yeni macerada olabildiğince başarılı olmak için can atıyor. Bu yüzden onunla çalışmak istedik.

"Valensiya'da yaptığımız test, teknik geri bildirim ve çalışma yaklaşımı açısından her iki taraf için de son derece pozitifti. Sonra daha ileriye bakmaya başladık."

"Vale'yi WRT ailesi olarak en iyi şekilde karşılıyoruz ve eminim ki her iki taraf için de çok heyecan verici bir deneyim olacak."

Rossi, 7 ve 8 Mart'ta Paul Ricard'da yapılması planlanan test günleriyle sürüş yapmaya başlayacak.

Yarış programı ise Nisan ayının ilk hafta sonunda Imola pistinde gerçekleştirilecek Endurance Cup yarışıyla başlıyor.

Sprint Cup'taki ilk yarış da 30 Nisan-1 Mayıs'ta Brands Hatch'te yapılacak.