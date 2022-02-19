MotoGP efsanesi Rossi, Magny-Cours'daki testte WRT'yi büyüledi

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Dokuz kez dünya şampiyonu, 2021'in sonunda MotoGP'den emekli oldu ve motosiklet yarışlarındaki 26 yıllık kariyerine son noktayı koymuş oldu.

Rossi, 2022 yılında dört tekerleğe geçiş yapacak WRT Audi ile GT World Challenge Europe Endurance ve Sprint Cups'ta tam sezon yarışacak.

Takım patronu Vincent Vosse, yedi kez MotoGP dünya şampiyonu Rossi'nin bu hafta Magny-Cours'ta ıslak zeminde gerçekleştirilen testte Audi R8 GT3 evo II ile gösterdiği hızın "etkileyici" olduğunu söyledi.

Vosse, Autosport'a şöyle dedi: "Valentino ıslak zeminde çok iyiydi."

"Pistteki yol tutuş seviyesi konusunda çok doğal bir hissi var. O, çok iyi bir sürücü. Gerçekten çok etkilendim ama şaşırmadım. Doğuştan yetenekli olduğunu biliyoruz.”

Rossi, MotoGP'de yarıştığı dönemde yağışlı havalarda gösterdiği performanslarla da öne çıktı. 2000 yılında yağmurlu şartlarda ilk birinci sınıf zaferini aldı ve 2002 Japonya, 2005 Donington ve 2015 Silverstone gibi yağmurlu yarışlarda baskın zaferler kazandı.

42 yaşındaki İtalyan sürücü, son testte ilk kez 2022 versiyon R8'i kullandı. Geçen yılın sonunda Valencia'da test ettiği araç, bu yıl Audi tarafından piyasaya sürülen evo II ile birlikte gelen güncellemelerden sadece bazılarına sahipti.

Valentino Rossi, Team WRT, Audi R8 LMS GT3 Evo Photo by: WRT Team

Vosse'ye göre, Rossi'nin ilk sezonu sezonu öncesinde kapsamlı bir test programı gerçekleştirmesinin temel nedeni de bu.

Vosse, sözlerine şöyle devam etti: "Programın nasıl gideceği henüz belli değil, ancak altı ila on test günü arasında bir yerde olacak."

Program, 7/8 Mart'ta Paul Ricard'da iki günlük resmi sezon öncesi GTWCE testini de içeriyor.

Vosse, "Şu anda her şey yolunda gidiyor, Magny-Cours'daki test iyi geçti."

"Kendimize birbiri ardına hedefler koyuyor. Önce Valentino'nun hız kazanması gerekiyor, sonra sezon başlangıcına hazır olduğundan emin olmaya çalışacağız."

"Üçüncü hedef onunla podyuma çıkmaya çıkmak olacak ve bundan sonrası da bir tür bonus olacak." dedi.

Vosse, Rossi'nin GTWCE sezonundaki takım arkadaşlarının Audi fabrika sürücüleri olacağını doğruladı.

"Bir sürücü Valentino ile on yarışın hepsini sürecek, diğeri beş dayanıklılık yarışına katılacak."

Bu isimlerin kimler olacağı zaten belirlendi, tam kadro gelecek ayki testten önce sunulacak.