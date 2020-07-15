Hulkenberg, ADAC GT Masters ile yarışlara dönüyor

Eski Le Mans galibi, mcchip-dkr takımının Lamborghini Huracan GT3 Evo'sunu kullanacak. Aracı Mayıs ayındaki özel bir testte, aynı pistte sürdü ve yarıştan önce iki sürüş daha yapacak.

2019 sezonunun ardından Renault'daki koltuğunu Ocon'a kaptıran Hulkenberg, bu yarışın GT yarışlarında bir kariyere sahip olacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

“ADAC GT Masters, havalı araçların olduğu heyecan verici bir seri. Neredeyse sekiz aylık bir aradan sonra yeniden direksiyonun arkasına geçip adrenalin hissini yaşamayı çok istiyorum."

“Tüm söylentilere cevap vermek adına, bu misafir katılımın GT'ye yaptığım küçük bir girişimden başka bir şey olmadığını açıkça belirtmek istiyorum."

“Gerçekten mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Hulkenberg, Lamborghini'yi Dieter Schmidtmann adı altında yarışan mcchip-dkr direktörü Danny Kubasik ile paylaşacak.

Daha önce Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger, Jan Lammers, Mika Salo ve Jaime Alguersuari de bu seride mücadele etmişlerdi.