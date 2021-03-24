Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
8 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
37 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / ‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti
GT / Son dakika

GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi

Çeviren:
Betim Aker

GT World Challenge Avrupa Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği Ağustos ayına ertelendi.

GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi

GT World Challenge Avrupa takviminin tek İngiliz etkinliği normalde 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecekti.

Sprint Kupası için belirlenen son tarih 29 Ağustos oldu ve böylelikle serinin sprint sınıfında yapılacak beş etkinlikten dördüncüsü oldu.

Etkinlik, GTWCE’yi yöneten Stéphane Ratel Organisation’un ‘’Birleşik Krallık’taki sağlık kurallarıyla ilgili’’ duyurusu nedeniyle ertelendi.

Duyuru şu şekildeydi: ‘’[Etkinliğin] Ağustos ayının son hafta sonunda gerçekleştirilecek olması, taraftarların Kent pistinde daha iyi ağırlanacak olması açısından çok iyi bir fırsat oldu. Bu pist 2014 yılında seriye girdiğinden beri hevesli taraftarların ilgisini çekmişti.’’

‘’Daha önceki Mayıs düzenlemesinde olduğu gibi, yeni tarih de resmî tatil hafta sonuna denk geliyor ve böylelikle taraftarların iki gün boyunca yoğun pistin keyfini çıkarması için fırsat yaratıyor.’’

Bu ertelemeyle birlikte, Sprint Kupası 8-9 Mayıs tarihlerinde Magny-Cours’da gerçekleştirilecek etkinlikle başlayacak.

Brands Hatch ise Temmuz ayındaki Misano ve Eylül ayındaki Valencia Sprint Kupası etkinliklerinin arasında, Nürburgring’den bir hafta önce gerçekleştirilecek.

GT World Challenge Europe, Brands Hatch

GT World Challenge Europe, Brands Hatch

Brands Hatch, GTWCE takvimine bir yıl aradan sonra geri dönecek. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayının başları için planlanan etkinlik COVID pandemisinin yükselişiyle ertelenmişti.

Stéphane Ratel Organisation (SRO) patronu Stéphane Ratel, geçtiğimiz Ekimde, Brexit’i ihmalkarlıkla suçlamıştı ve bazı takımların Birleşik Krallık’a seyahat etme konusundaki isteksizliğini vurgulamıştı.

GTWCE Dayanıklılık Kupası, İtalya’daki COVID durumunun kötüye gitmesine rağmen, planlandığı gibi 18 Nisan’da Monza’da gerçekleştirilecek gibi duruyor.

Normalde 11-12 Mart tarihlerinde yapılması planlanan resmî sezon öncesi testleri, bu Perşembe ve Cuma’ya ertelendi. Testler Paul Ricard Pisti’nde yapılacak.

SRO tarafından organize edilen Ledenon’daki Fransız GT’si de, Brands Hatch’in yeni tarihe geçirilmesinden dolayı ertelendi.

2021 GT World Challenge Avrupa Takvimi
18 April Monza (Dayanıklılık)
8-9 May Magny-Cours (Sprint)
30 May Paul Ricard (Dayanıklılık)
19-20 June Zandvoort (Sprint)
3-4 July Misano (Sprint)
31 July - 1 August Spa 24 Hours (Dayanıklılık)
29 August Brands Hatch (Sprint)
5 September Nurburgring (Endurance)
25-26 September Valencia (Sprint)
10 October Barcelona (Dayanıklılık)

paylaşım
yorumlar
‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti

Önceki haber

‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GT

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?

4s
2
Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

5s
3
Formula 1

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

3s
4
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
5
Formula 1

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

3s
Son Haberler
GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi
GT

GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi

6s
‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti
GT

‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti

17 Mar 2021
Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak
GT

Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak

8 Şub 2021
Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor
GT

Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor

3 Ara 2020
Salih Yoluç, GT Open sezonunu galibiyetle kapattı
GT

Salih Yoluç, GT Open sezonunu galibiyetle kapattı

1 Kas 2020
Son Videolar
Macau GP - GT Dünya Kupası: Yarış özeti 01:49
GT
18 Kas 2019

Macau GP - GT Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - FIA GT: Farfus ile araç üstü kamerayla bir tur 02:32
GT
15 Kas 2019

Macau GP - FIA GT: Farfus ile araç üstü kamerayla bir tur

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası - Yarış 00:00
GT
15 Kas 2019

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası - Yarış

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Yarışı 00:00
GT
15 Kas 2019

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Yarışı

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Turları 00:00
GT
15 Kas 2019

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Turları

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes sorun mu yaşıyor, yoksa yaşananlar bir planın parçası mıydı?

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Bütçe kısıtlaması sebebiyle tüm yapılanmamız işlevsiz kaldı"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas’taki Ferrari ekibine göre, Schumacher Jr babasına ‘çok benziyor’

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kravitz: "Bazıları McLaren'ı Red Bull'un arkasından 2. en hızlı takım olarak görüyor"

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Son Haberler

GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi
GT GT / Son dakika

GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi

‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti
GT GT / Vefat Duyuruları

‘Nurburgring’in kraliçesi’ Sabine Schmitz hayatını kaybetti

Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak
GT GT / Son dakika

Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak

Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor
GT GT / Test raporu

Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.