GTWCE Sprint Kupası’nın Brands Hatch’teki etkinliği ertelendi

GT World Challenge Avrupa takviminin tek İngiliz etkinliği normalde 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecekti.

Sprint Kupası için belirlenen son tarih 29 Ağustos oldu ve böylelikle serinin sprint sınıfında yapılacak beş etkinlikten dördüncüsü oldu.

Etkinlik, GTWCE’yi yöneten Stéphane Ratel Organisation’un ‘’Birleşik Krallık’taki sağlık kurallarıyla ilgili’’ duyurusu nedeniyle ertelendi.

Duyuru şu şekildeydi: ‘’[Etkinliğin] Ağustos ayının son hafta sonunda gerçekleştirilecek olması, taraftarların Kent pistinde daha iyi ağırlanacak olması açısından çok iyi bir fırsat oldu. Bu pist 2014 yılında seriye girdiğinden beri hevesli taraftarların ilgisini çekmişti.’’

‘’Daha önceki Mayıs düzenlemesinde olduğu gibi, yeni tarih de resmî tatil hafta sonuna denk geliyor ve böylelikle taraftarların iki gün boyunca yoğun pistin keyfini çıkarması için fırsat yaratıyor.’’

Bu ertelemeyle birlikte, Sprint Kupası 8-9 Mayıs tarihlerinde Magny-Cours’da gerçekleştirilecek etkinlikle başlayacak.

Brands Hatch ise Temmuz ayındaki Misano ve Eylül ayındaki Valencia Sprint Kupası etkinliklerinin arasında, Nürburgring’den bir hafta önce gerçekleştirilecek.

GT World Challenge Europe, Brands Hatch

Brands Hatch, GTWCE takvimine bir yıl aradan sonra geri dönecek. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayının başları için planlanan etkinlik COVID pandemisinin yükselişiyle ertelenmişti.

Stéphane Ratel Organisation (SRO) patronu Stéphane Ratel, geçtiğimiz Ekimde, Brexit’i ihmalkarlıkla suçlamıştı ve bazı takımların Birleşik Krallık’a seyahat etme konusundaki isteksizliğini vurgulamıştı.

GTWCE Dayanıklılık Kupası, İtalya’daki COVID durumunun kötüye gitmesine rağmen, planlandığı gibi 18 Nisan’da Monza’da gerçekleştirilecek gibi duruyor.

Normalde 11-12 Mart tarihlerinde yapılması planlanan resmî sezon öncesi testleri, bu Perşembe ve Cuma’ya ertelendi. Testler Paul Ricard Pisti’nde yapılacak.

SRO tarafından organize edilen Ledenon’daki Fransız GT’si de, Brands Hatch’in yeni tarihe geçirilmesinden dolayı ertelendi.

2021 GT World Challenge Avrupa Takvimi

18 April Monza (Dayanıklılık)

8-9 May Magny-Cours (Sprint)

30 May Paul Ricard (Dayanıklılık)

19-20 June Zandvoort (Sprint)

3-4 July Misano (Sprint)

31 July - 1 August Spa 24 Hours (Dayanıklılık)

29 August Brands Hatch (Sprint)

5 September Nurburgring (Endurance)

25-26 September Valencia (Sprint)

10 October Barcelona (Dayanıklılık)