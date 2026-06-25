GTWC Spa 24 Saat Sıralama: Mercedes genel klasmanda zirvede, Ayhancan 14. sırada

Martin, Götz ve Schiller üçlüsünün kullandığı 17 numaralı Mercedes-AMG Team GetSpeed, dört bölümden oluşan sıralama seansındaki ortalama derecelerle zirveye yerleşti. Ekip, Rovera, Mosca ve Nielsen'in pilotluğunu yaptığı 51 numaralı AF Corse Ferrari'yi yalnızca 0.019 saniye farkla geride bıraktı. Rovera ilk sıralama bölümünde en hızlı isim olurken, dördüncü seansta Schiller zirveye çıkarak takımını liderliğe taşıdı.

Porsche ekipleri de güçlü bir performans sergiledi. 80 numaralı Lionspeed GP üçüncü, 2 numaralı Boutsen VDS ise dördüncü sırayı elde etti. İlk beşi 50 numaralı AF Corse Ferrari tamamlarken, 48 numaralı Mercedes-AMG Team Mann-Filter altıncı, 59 numaralı Garage 59 McLaren yedinci, 3 numaralı Mercedes-AMG Team Verstappen Racing sekizinci ve 7 numaralı Comtoyou Racing Aston Martin dokuzuncu sırada yer aldı.

Porsche ekipleri içerisinde öne çıkan bir diğer takımsa temsilcimiz Ayhancan Güven’in takım arkadaşları Campbell ve Makowiecki ile direksiyon başına geçtiği Schumacher CLRT oldu. Temsilcimiz Ayhancan Güven genel sıralamada 14. sırayı alarak güçlü bir performans ortaya koydu.

Pro kategorisindeki 18 otomobilin tamamı Superpole'e kalmayı başarırken, Gold Cup sınıfında yalnızca 24 numaralı Steller Motorsport Corvette elendi. Silver Cup'ta ise altı otomobil Superpole biletini aldı ve sınıf pole pozisyonu için mücadele edecek. Bu kategorinin en hızlı ekibi, genel klasmanda 16. sırayı alan #5 Optimum Motorsport McLaren oldu.

Bronze Cup'ta ise son şampiyon Kessel Racing pole pozisyonunu garantiledi. Blattner, Marschall, Jaubert ve Tuck dörtlüsünün kullandığı #74 Ferrari, genel klasmanda 30. sırayı alarak sınıfındaki tek Superpole katılımcısı oldu. En yakın rakibi 87 numaralı Winward Racing Mercedes-AMG ise genel klasmanda 36. sırada yer aldı.

Pro-Am kategorisinde ilk etapta pole pozisyonunu aldığı düşünülen tamamı Belçikalı pilotlardan oluşan 700 numaralı Comtoyou Racing Aston Martin, aldığı ceza sonrası geriye düştü. Böylece Li, Yuan, Ye ve Fjordbach dörtlüsünün yer aldığı 86 numaralı High Class Racing Porsche sınıf liderliğine yükseldi.

Seans boyunca yaşanan birkaç küçük temas nedeniyle kırmızı bayraklar gösterilirken, günün en hızlı tek turuna ise Q3 seansında 2:16.685'lik derecesiyle Simon Gachet imza attı. Bu performans, 111 numaralı CSA Racing McLaren'ın Superpole'e rahat şekilde yükselmesini sağladı.

Cuma günü TSİ 16.05'te başlayacak Superpole seansında 32 otomobil ilk 10 dakikalık bölümde piste çıkacak. Bu bölümün ardından en yavaş 16 otomobil elenecek. Kalan 16 araç yedi dakikalık ikinci seansta mücadele edecek ve burada sekiz otomobil daha elenecek. Son yedi dakikalık bölümde ise pole pozisyonu için son dört otomobil mücadele edecek.