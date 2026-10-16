Sıralama turları raporu

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GT World Challenge sıralama: Verstappen 15. sırada, Rossi’nin turu iptal edildi!

Formula 1 yıldızı Max Verstappen, GT World Challenge Europe kariyerindeki ilk sıralama turlarında 3 numaralı Team Verstappen Mercedes aracıyla 15. sırayı elde etti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 16 Eki 2026 21:45

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İlk serbest antrenmanı 20. sırada tamamladıktan sonra ikinci antrenmanda dördüncü sıraya kadar yükselen 3 numaralı ekip, sıralama seansında aynı ivmeyi koruyamadı.

GT World Challenge Europe formatı gereği sıralama derecesi, üç seansın ortalama tur zamanı alınarak belirleniyor. 65 dakikalık zorlu seansta Team Verstappen ekibi seansların hiçbirinde 15. sıradan daha yukarı çıkamadı.

Direksiyona ilk geçen Ben Barnicoat, seansı liderin 0:00:679 saniye gerisinde 21. sırada tamamladı. Ardından aracı devralan Chris Lulham, 1:42:944'lük derecesiyle ekibi 15. sıraya yükseltti. Son bölümde piste çıkan Max Verstappen ise 1:42:093 ile takımın en hızlı turunu attı ancak üç pilotun turlarının ortalaması alındığında Team Verstappen ekibi 1:42:624'lük ortalama dereceye ulaştı ve pole pozisyonunun 0:00:553 saniye gerisinde kalarak yarışa 15. sıradan başlama hakkı kazandı.

Max Verstappen

Sıralama turlarında en hızlı ortalama dereceyi Dorian Boccolacci'nin direksiyonunda olduğu 2 numaralı Boutsen VDS Porsche elde etti. Ekip, 1:42:071'lik ortalamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Onları 0:00:108 saniye geriden 17 numaralı GetSpeed Mercedes ve 80 numaralı Lionspeed Porsche takip etti.

Liderin 0:00:181 saniye gerisinde kalan 64 numaralı HRT Ford dördüncü olurken, Lilou Wadoux'nun kullandığı 50 numaralı AF Corse Ferrari beşinci, Maro Engel'in kullandığı 48 numaralı MANN-FILTER Mercedes ise altıncı sırayı aldı. İlk onu tamamlayan diğer ekipler sırasıyla 59 numaralı Garage 59 McLaren, 71 numaralı Selected Car Racing Ferrari, 7 numaralı Comtoyou Aston Martin ve 51 numaralı AF Corse Ferrari oldu.

Valentino Rossi ve ekibi içinse sıralama turları tam anlamıyla bir felaketle sonuçlandı. Rossi'nin ikinci seansta kendilerini ilk 10 içerisine sokacak olan tur zamanı pist sınırları ihlali gerekçesiyle iptal edildi.

Son seansta aracı devralan Neil Verhagen, 46 numaralı WRT BMW ile 1:42:563’lük bir tur atsa da, iptal edilen derece yüzünden ekip cumartesi günkü yarışa sondan ikinci sırada başlamak zorunda kalacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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