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GT World Challenge Portimao 1. antrenman: Rossi 5., Verstappen 20. sırada!
Max Verstappen, GT World Challenge Europe kariyerindeki ilk resmi antrenman seansını liderin 0.403 saniye gerisinde 20. sırada tamamladı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 16 Eki 2026 10:18
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Barcelona'daki WEC yarışı ile çakışma yaşanması sebebiyle 3 numaralı Team Verstappen aracının as pilotları Jules Gounon ve Dani Juncadella, WEC'in Hypercar sınıfında mücadele ediyor.
Bu durum üzerine Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, sezon finali için Portimao'da Chris Lulham ve Ben Barnicoat ile direksiyon başına geçti.
Portimao’da gerçekleştirilen iki saatlik ilk serbest antrenman seansında Verstappen, Lulham ve Barnicoat üçlüsü son derece yakın geçen seansı 20. sırada tamamladı. Verstappen ve ekibi, 19. sıradaki 66 numaralı Tresor Attempto Racing (Sebastian Ogaard, Rocco Mazzola, Ariel Levi) aracının sadece 0:00:001 gerisinde yer aldı.
Max Verstappen
Fotoğraf: SRO/JEP
Seansın en hızlı derecesi, Christopher Haase, Simon Reicher ve Markus Winkelhock'un yarıştığı 84 numaralı Eastalent Racing Audi takımından geldi. Alman ekip, 1:42:643'lük derecesiyle zirveye yerleşti.
84 numaralı Audi, liderliğin sadece 0:00:004 saniye gerisinde kalan 32 numaralı WRT BMW (Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts) aracının önünde yer aldı. Üçüncü sıraya ise 99 numaralı Tresor Attempto Racing Audi (Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka) yerleşti.
Üçüncü sıradaki aracın sadece 0:00:003 saniye arkasında kalan 98 numaralı ROWE Racing BMW (Philipp Eng, Marco Wittmann, Jake Dennis) dördüncü olurken, Valentino Rossi’nin yer aldığı 46 numaralı WRT BMW ekibi liderin 0:00:063 saniye gerisinde beşinci sırayı aldı.
Valentino Rossi
WRT takımı, WEC finali nedeniyle bu hafta sonu MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin takım arkadaşı kadrosunda değişikliğe gitti. Dan Harper'ın Barcelona'daki WEC yarışında olması sebebiyle, takıma son IMSA GTD Pro şampiyonu Neil Verhagen dahil oldu. Verhagen, geçen yıldan bu yana ilk kez GTWCE serisinde piste çıktı. Rossi ve Verhagen'e araçta Max Hesse eşlik ediyor.
Portimao hafta sonu, ikinci serbest antrenman seansı ve ardından TSİ akşam saatlerinde başlayacak sıralama turlarıyla devam edecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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