Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
03 Saat
:
05 Dakika
:
46 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
GT / Team Turkey Tanıtımı / Galeri

Galeri: Ayhancan ve Salih'in Motor sporları olimpiyatlarında kullanacakları araç

paylaşım
yorumlar
Slider
Liste

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
1/6

Fotoğraf: Salih Yoluç

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
2/6

Fotoğraf: Salih Yoluç

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
3/6

Fotoğraf: Salih Yoluç

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
4/6

Fotoğraf: Salih Yoluç

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
5/6

Fotoğraf: Salih Yoluç

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven

Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
6/6

Fotoğraf: Salih Yoluç

Ekleyen:
, Şef Editör
25 Eki 2019 10:10

Salih Yoluç, Motor Sporları Oyunları adlı olimpiyatlar tarzı organizasyonunda Ayhancan Güven ile ortak yarışacakları Aston Martin aracının görüntüsünü tanıttı.

Sonraki haber
2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası'nda Türkiye'yi yine Ayhancan ve Salih temsil edecek

Önceki haber

2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası'nda Türkiye'yi yine Ayhancan ve Salih temsil edecek

Sonraki haber

2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar

2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GT
Etkinlik Team Turkey Tanıtımı
Editör Abdullah Çelik

GT Sıradaki seans

FIA GT World Cup: Macau

FIA GT World Cup: Macau

13 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

4
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

5
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Son Videolar

Macau GP - GT Dünya Kupası: Yarış özeti 01:49
GT

Macau GP - GT Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - FIA GT: Farfus ile araç üstü kamerayla bir tur 02:32
GT

Macau GP - FIA GT: Farfus ile araç üstü kamerayla bir tur

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası - Yarış 00:00
GT

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası - Yarış

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Yarışı 00:00
GT

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Yarışı

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Turları 00:00
GT

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Turları

Son Haberler

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu
Misc

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu
Misc

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu
Misc

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu
Misc

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup
GT

Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.