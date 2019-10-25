Galeri: Ayhancan ve Salih'in Motor sporları olimpiyatlarında kullanacakları araç
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Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
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Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
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Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
3/6
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
4/6
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
5/6
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
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Fotoğraf: Salih Yoluç
Salih Yoluç, Motor Sporları Oyunları adlı olimpiyatlar tarzı organizasyonunda Ayhancan Güven ile ortak yarışacakları Aston Martin aracının görüntüsünü tanıttı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GT
|Etkinlik
|Team Turkey Tanıtımı
|Editör
|Abdullah Çelik
Galeri: Ayhancan ve Salih'in Motor sporları olimpiyatlarında kullanacakları araç
paylaşım
yorumlar
GT Sıradaki seans
13 Kas - 17 Kas
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