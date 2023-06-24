FIA, yeni elektrikli GT yarış serisini tanıttı

Elektrikli Spor Araç olarak adlandırılacak kategori, GT makinelerine ve standart formda minimum 300kW (402hp) güç çıkışına sahip "coupe şeklindeki spor sedanlar" olarak tanımlanan araçlara açık olacak.

ESV, uzun süredir devam eden Grup N üretim kategorisinin ruhuna uygun olarak, elektrikli araçların ulusal ve bölgesel düzeylerde yarış ve zamana karşı tırmanma ve sprint etkinlikleri de dahil olmak üzere mevcut yarışlara dahil edilmesine olanak sağlamak üzere tasarlandı.

Yeni kural setinin, üreticileri elektrikli araçları için tek yarışlık seriler başlatmaya teşvik edebileceği de öngörülüyor.

FIA, kuralların Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından imzalanmasının ardından Cuma günü yaptığı açıklamada, yüksek voltaj güvenliği konusundaki yetkinliğini "gelecek için sürdürülebilir motor sporlarını büyütmek" amacıyla kullanmak istediğini söyledi.

Grup N uyarınca ESV kuralları kapsamında modifikasyonlara sınırlı ölçüde izin verilecek ve FIA, araçların üreticileri tarafından yarışa hazır hale getirilmesini ön görüyor.

Yalnızca satışa sunuldukları ilk iki yıl içerisinde en az 300 adet üretilmiş olan araçlara izin verilecek.

Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan, BMW i4 ve Maserati Granturismo Folgore gibi araçlar yeni sınıf için uygun olacak.

FIA pist sporları direktörü Marek Nawarecki, "Dünya motor sporlarının yönetim organı olarak sorumluluğumuz, bilgi ve uzmanlığımızın üye kulüplerimizin yanı sıra yerel organizatörler ve destekçiler tarafından da kullanılabilmesini sağlamaktır. "

Audi Sport Audi Takımı Fotoğraf tarafından: Audi

"Dolayısıyla, farklı disiplinler ve formatların yanı sıra farklı sportif seviyeler için de geçerli bir dizi teknik düzenlemeye sahip olmak, bunu yerine getirmenin anahtarıdır. "

"FIA ESV, bir bayiden satın alınan ve gerekli tüm güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış bir otomobilin esasen yarışmaya hazır olduğu ve çeşitli disiplinler ve formatlar için uygun olduğu Grup N ruhunu yeniden canlandırıyor." dedi.

FIA GT Komisyonu Başkanı Lutz Leif Linden yeni düzenlemelerin "pazarın taleplerine büyük ölçüde yanıt verdiğini" ifade etti.

"Bu teknik düzenlemelere sahip olmak, üreticilerin müşteri yarış departmanlarının elektrikli otomobillerinin yarışmaya hazır varyantlarını sunmalarına olanak tanıyacak ve bu da GT3'te olduğu gibi onlar için önemli bir gelir kaynağı olacaktır."

"Hatta kendi tek araçlı serilerini yaratmaları için bir kapı bile açabilir."

ESV'de hem iki hem de dört tekerlekten çekişe izin verilirken, maksimum 1460 mm yüksekliğe izin verilmesi SUV ve cross-over araçların buna uygun olmayacağı anlamına geliyor.

Kurallara göre aracın orijinal silueti korunmalıdır ancak daha geniş tekerlek ve lastikler ile ekstra soğutma kanallarını barındırmak için daha büyük çamurluk bölgelerine izin verilecek.

Arka kapak ve kapılar gibi seçilmiş gövde panelleri hafif malzemelerden yapılabilir.

ESV kurallarına göre geliştirilen araçlar, ağırlık, güç ve aerodinamik dahil olmak üzere bir dizi parametreye dayalı olarak FIA'nın performans faktörü sistemi altında sınıflara ayrılabilecek.

Otomobiller, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda hibrid makineler ve Formula E için geliştirilen ve pistte bir kaza olması durumunda görevlilerin otomobile dokunmasının güvenli olduğunu gösteren FIA güvenlik ışığı sistemiyle donatılmalıdır.

GT Komisyonu tarafından yönetilen bir proje olan ESV'yi duyuran FIA açıklamasında ralliden hiç bahsetmedi.

ESV, 2021'de duyurulan FIA Elektrikli GT Şampiyonası kurallarından farklı kurallara sahip.