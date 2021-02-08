Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak

Ilott geçen sezon Formula 2 şampiyonasında, Ferrari Akademisi pilotu Mick Schumacher’in hemen arkasında ikinciliği almıştı. Ancak İngiliz pilot, F2’ye geri dönmeyeceğini açıkladı.

Ferrari geçtiğimiz Aralıkta Ilott’un 2021’de takım için test sürücülüğü yapacağını açıklamıştı. Aynı zamanda bu yıl birkaç tane de cuma antrenmanına katılacak.

Ferrari Sürücü Akademisinin sekiz sürücüsünden altısı, Ferrari’nin planlarını açıklayacağı 2021’nin resmî başlangıç programı için Maranello’daydı.

Ferrari açıklamanın bir kısmında Ilott'un, bu sezonki birkaç F1 yarışında aktif şekilde görev alacağını duyurdu. Takım, Ilott’un aynı zamanda spor otomobil yarışlarında yer alacağını da doğruladı.

‘’Cambrigde’li genç sürücü, GT programı kapsamında, en ünlü spor otomobil yarışlarının bazılarında Ferrari direksiyonuna geçerek yarış heyecanını tadacak.’’

Ilott daha önce spor otomobillerde yarışmamıştı fakat Ferrari’nin GT’deki ilk genç sürücüsü de olmayacak. Antonio Giovinazzi 2018’de, AF Corse takımı ile Le Mans 24 Saat Yarış’ına katılmıştı. Yarışta bir GTE-PRO kullanan İtalyan sürücü, daha sonrasında F1’de tam zamanlı olarak Alfa Romeo’da yarışmaya başladı.

Ferrari,2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yarışacağı sürücülerin isimlerini de duyurdu, fakat üçüncü koltuk şimdilik boş.

Ferrari, Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong’la birlikte Formula 2’de iki genç sürücüye sahip olacak.

Shwartzman Prema ile ‘’şampiyonayı kazanmak için net bir hedef’’ belirledi, DAMS adına yarışacak Armstrong ise ‘’önlerde olmaya hiç olmadığı kadar kararlı’’.

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc’in kardeşi Arthur Leclerc de bu sezon FIA Formula 3’te yarışmaya başlayacak. Dino Beganovic ise 2021 Formula Regional Şampiyonası’nda yarışacak.

Maya Weug ve James Wharton bu sene Ferrari Sürücü Akademisine katıldılar. Weug, FIA Girls on Track programını kazandıktan sonra seçildi ve F4 için yarışmaya devam edecek. Wharton ise gelecekte tek koltuklulara geçmeden önce, kartingde kalıyor.

Ferrari F1 takım kaptanı Mattia Binotto, ‘’He zaman Ferrari Sürücü Akademisinin, sadece gençlerin F1’e çıkmasına yardımcı olacak bir okul olmadığını, her şeyden önce en üst seviyedeki motor sporları kategorilerinde Scuderia Ferrari’nin standartlarını belirleyecek kişileri eğitmesi gerektiğini söyledik."

‘’Bunu Charles Leclerc’le başardık ve bu sezon bizimle büyüyen ve aynı zamanda F1’e yeni başlayacak bir pilot olan Mick Schumacher’in de bizimle olmasından çok mutluyuz. ’’

‘’İyi bilinen isimler olan Callum, Robert, Marcus, Arthur ve Dino dışında, iki yeni öğrencimiz Maya Weug ve James Wharton’a da hoşgeldin demekten çok mutluyum. İkisi de Akademi’ye bu sene katıldılar."

‘’Hepsine bol şans diliyorum ve hayallerini takip ettiklerini unutmamaları, alçakgönüllü, kararlı ve öğrenmeye istekli olmaları gereken bu sezonda ilerleyeceklerini ve başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Ferrari aynı zamanda Enzo Fittipaldi’nin 2021’de ABD’ye yerleşmesinin ardından programdan ayrıldığını açıkladı.

Fittipaldi, bu sezon Indy Pro 2000’de yarışacak.

Fittipaldi, ‘’Ferrari Sürücü Akademisi’nin bana son dört yılda sağladığı destek için ne kadar minnettar olduğumu anlatacak söz bulamıyorum.’

‘’Öğrendiğim her şeyi kendimle götüreceğim ve bana bir sürücü ve insan olarak gelişmemde yardımlarından dolayı takımın her üyesine teşekkür etmek istiyorum.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker