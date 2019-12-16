Ferrari, GT fabrika ekibine iki yeni sürücü ekledi

Serra geçtiğimiz hafta sonu arka arkaya üçüncü Brezilya Stock Car şampiyonluğunu kazanmıştı ve daha önce Aston Martin'in GTE Pro sınıfında mücadele etmişti. Hatta 2017 Le Mans 24 Saat'ta Jonathan Adam ve Darren Turner'la Le Mans'ı kazanmıştı.

Sonrasında Aston Martin tarafından serbest bırakıldı ve ardından çeşitli serilerde Ferrari'nin Scuderia Corsa ve Risi Ferrari takımlarıyla mücadele etti.

35 yaşındaki pilot Ferrari ile katıldığı son iki Le Mans 24 Saat yarışında James Calado ve Alessandro Pier Guidi ile birlikte GT sınıfında zafere ulaşmıştı.

22 yaşındaki Nielsen ise karting kariyeriyle ön plana çıkıyor ve burada pek çok başarı elde etmeyi başardı.

2017'de ADAC Formula 4'te zafere ulaşan genç sürücü, 2018'de Ferrari Challenge Avrupa'da 10 galibiyetle şampiyon olmuştu.

Nielsen bu yıl AF Corse Ferrari takımıyla WEC'in GTE Am sınıfında mücadele ediyor ve Silverstone'da zafere ulaşmayı başardılar.

Pazar günkü Bahreyn çaylak testinde Ferrari fabrika takımı adına sürüş yaptı ve GTE Pro sınıfında beşinci en hızlı zamanı yaptı.

İki sürücü de artık Ferrari'nin fabrika takımının GT sürücüleri olacak.