ELMS sıralama: Masson üst üste ikinci pole'ünü aldı, Cem’in takımı LMP2 Pro/Am kategorisinde 4. sırada

LMP2: Masson son turda pole'de

LMP2 seansı baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. Seansın ilk dakikalarında 4 Saat Le Castellet galibi Grégoire Saucy güçlü bir turla geçici pole pozisyonunu aldı.

Ancak son dakikalarda mücadele tamamen farklı bir boyuta taşındı. CLX Motorsport pilotu Manuel Aguilera 1:30.898'lik derecesiyle ikinci sıraya yükselirken, Forestier Racing by Panis pilotu Esteban Masson damalı bayrak öncesindeki son turunda 1:30.866 yaparak pole pozisyonunu yalnızca 0.032 saniye farkla kazandı.

İlk üç sıradaki pilotlar yalnızca 0.062 saniye içerisinde sıralandı.

LMP2 Pro/Am: Roda ile Glorieux arasında nefes kesen mücadele, Cem’in takımı Vector Racing 4. sırada

LMP2 Pro/Am seansı günün en yakın mücadelelerinden birine sahne oldu.

İlk bölümde Jean Glorieux, Steven Thomas ve Georgios Kolovos sırayla zirveye yerleşirken, Giorgio Roda seansın ortasında attığı turla büyük fark yakaladı.

Ancak pist limitleri nedeniyle bir turu kayıtlardan silinen İtalyan pilot, son dakikalarda yeniden tempo buldu.

Önce Glorieux pole pozisyonunu ele geçirdi, birkaç saniye sonra ise Roda 1:33.195'lik derecesiyle yeniden zirveye çıktı.

Belçikalı pilot son turunda pole’ü geri almaya çalışırken son virajda bariyerlere çarptı ve böylece Roda pole pozisyonunu sadece 0.007 saniye farkla korudu.

İlk üç isim arasındaki fark ise yalnızca 0.056 saniye oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı’nın takımı Vector Racing de güçlü bir performans ortaya koydu. Vector Racing, 1:33.652’lik en iyi tur zamanıyla ilk üçlüyü en yakın takip eden takım oldu.

LMP3: Iglesias ilk ELMS yarışında pole aldı

LMP3 sıralama seansında üç pilot son ana kadar pole mücadelesi verdi.

Wyatt Brichacek, Pierre-Alexandre Provost ve Louis Iglesias seans boyunca sürekli birbirlerinin derecelerini geliştirdi.

Son dört dakikaya girildiğinde Provost liderdi ancak Iglesias önce 1:39.046 ile zirveye çıktı.

Provost buna 1:38.731 ile cevap verse de Iglesias damalı bayrakta attığı 1:38.367 ile pole pozisyonunu garantiledi.

Böylece CLX Motorsport, 2026 sezonundaki ilk LMP3 pole pozisyonunu alırken Iglesias da ELMS kariyerinin ilk sıralama seansında zirveye çıktı.

LMGT3: McDonald son turda Aston Martin'i geçti

LMGT3 seansında mücadele büyük ölçüde TF Sport Corvette ile Racing Spirit of Leman Aston Martin arasında yaşandı.

İlk bölümde Clément Mateu üst üste geliştirdiği turlarla zirvede yer alırken, son dakikalarda Blake McDonald 1:42.664 ile geçici pole'ü aldı.

Bir tur sonra Mateu yeniden liderliğe yükseldi ancak son turda McDonald bir kez daha zamanını geliştirerek 1:42.339yaptı ve pole pozisyonunu 0.102 saniye farkla kazandı.

Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG üçüncü olurken, Richard Mille AF Corse Ferrari dördüncü sırayı aldı. Proton Competition Porsche ise ilk beşi tamamladı.