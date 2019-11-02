Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup
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Türkiye'nin de mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ın canlı yayını.
Etkinlik bugün itibariyle başlıyor ve ilk önce bugün günü sıralama turları yapılacak.
Sıralama turları TSİ 11:45'te yapılırken, 1. yarış yine yine bugün 16:30'da yapılacak.
2. yarış pazar günü 11:30'da yapılırken, ana yarış 17:15'te koşulacak.
Pazar günkü ana yarışı TRT Spor 2'den, diğer tüm seansları ise aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GT
|Editör
|Kemal Şengül
Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup
paylaşım
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GT Sıradaki seans
13 Kas - 17 Kas
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