Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
03 Saat
:
18 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
GT / Son dakika

Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup

paylaşım
yorumlar
Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 08:18

Türkiye'nin de mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ın canlı yayını.

Etkinlik bugün itibariyle başlıyor ve ilk önce bugün günü sıralama turları yapılacak.

Sıralama turları TSİ 11:45'te yapılırken, 1. yarış yine yine bugün 16:30'da yapılacak.

2. yarış pazar günü 11:30'da yapılırken, ana yarış 17:15'te koşulacak.

Pazar günkü ana yarışı TRT Spor 2'den, diğer tüm seansları ise aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

 
Sonraki haber
2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar

Önceki haber

2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar

Sonraki haber

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GT
Editör Kemal Şengül

GT Sıradaki seans

FIA GT World Cup: Macau

FIA GT World Cup: Macau

13 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
5
Formula 1

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

Son Videolar

Macau GP - GT Dünya Kupası: Yarış özeti 01:49
GT

Macau GP - GT Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - FIA GT: Farfus ile araç üstü kamerayla bir tur 02:32
GT

Macau GP - FIA GT: Farfus ile araç üstü kamerayla bir tur

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası - Yarış 00:00
GT

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası - Yarış

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Yarışı 00:00
GT

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Yarışı

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Turları 00:00
GT

Macau GP: FIA GT Dünya Kupası Sıralama Turları

Son Haberler

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu
Misc

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu
Misc

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu
Misc

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu
Misc

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup
GT

Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.