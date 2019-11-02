Canlı izle: FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup

Etkinlik bugün itibariyle başlıyor ve ilk önce bugün günü sıralama turları yapılacak.

Sıralama turları TSİ 11:45'te yapılırken, 1. yarış yine yine bugün 16:30'da yapılacak.

2. yarış pazar günü 11:30'da yapılırken, ana yarış 17:15'te koşulacak.

Pazar günkü ana yarışı TRT Spor 2'den, diğer tüm seansları ise aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.