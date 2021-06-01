Brown, United Autosports'un GT4 aracıyla Zandvoort'da yarışacak

Brown, Dünya Dayanaklılık Şampiyonası'nı kazanan Richard Dean ile birlikte GT4 Avrupa Şampiyonası'nın 19 ve 20 Haziran'da gerçekleştirilecek Hollanda ayağına katılacak ve 570S aracını sürecek.

Brown, 2013'te de İngiliz GT Şampiyonası'nda MP4-12C ile yarışmıştı.

Konu hakkında konuşan Brown, "Zandvoort'da tekrardan bir yarış aracının direksiyonun başına geçeceğim için heyecanlıyım. McLaren'daki takımımızla birlikte birkaç kez test yaptım ve Zandvoort'da neler yapabileceğimi görmeye çok hazırım."

"Son birkaç senedir daha tarihi araçlarla yarışmaya odaklanmıştım ve modern araçlara dönmek güzel olacak." dedi.

Brown'un takım arkadaşı olacak eski Formula 3000 pilotu ve Le Mans kazananı Dean de şunları ekledi: "Modern bir United Autosports aracını sürmeyeli uzun zaman olmuştu dolayısıyla McLaren GT4 aracıyla yarışmayı dört gözle bekliyorum."

48 yaşındaki Brown, 2012 senesinde United MP4-12C aracıyla Blancpain Dayanıklılık Şampiyonası'nın 3 ayağında yarışmıştı. Sonrasında ise İngiliz GT finalinde Alvaro Parente ile yarışmış ve kazanmıştı.

Amerikalı iş adamı geçici yarış kariyerinde, 1990'larda, İngiliz F3 Şampiyonası'na ve Indy Lights'a katılmıştı. Sonrasında ise uluslararası ticaret şirketi "Just Marketing"e odaklanmıştı. Brown, 2013 senesinde McLaren'a katılmadan önce bu şirketini satmıştı.

Zak Brown, Alvaro Parente won 2012 Donington British GT race Photo by: Motorsport Images

Brown, geçtiğimiz yıllarda farklı tarihi araçlarda yarışmıştı. Bu araçların içinde Williams FW07, McLaren M26 gibi F1 araçları ile Porsche 962 ve 935 gibi spor araçları da bulunuyor.

United Autosports, 2016 senesinde GT serilerine geri dönmüştü. United Autosports, HHC Motorsport ile yürüttükleri iş birliğiyle birlikte Avrupa serilerinde 570S GT4'ler ile yarışıyorlar.

Bailey Voisin ve Charlie Fagg, Monza'da sezonun ilk iki yarışını kazanarak Gümüş kategorisinde ikinci sırada bulunuyor.