Belçika GP ile çakıştığı için Spa 24 Saat yarışının tarihi değişti
Spa 24 Saat, Belçika GP'ye yer açmak amacıyla olması gerekenden dört hafta öne çekildi.
Hem GT World Challenge Europe hem de Intercontinental GT Challenge'ın ayağı olan efsanevi yarış, 29/30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecekti.
Fakat salı günü öğleden sonra 2023 Formula 1 takvimi yayınlandı ve Belçika GP'sinin o hafta sonuna denk geldiği görüldü.
Bunun üzerine organizatörler, Spa 24 Saat yarışını 1/2 Temmuz'a aldılar.
GTWCE ve IGTC'nin patronu Stephane Ratel, bu duyuruyu beklediğini ve F1 takviminin yayınlanmasından birkaç saat sonra revize edilmiş takvimlerini yayınlamalarını olanak tanıyan acil durum planlarını çoktan uygulamaya koyduklarını açıkladı.
Autosport'a verdiği demeçte, "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, ADAC GT Masters ve diğer bazı serilerle çakışmamaya çalışıyoruz, dolayısıyla bu bir zincirleme reaksiyon yarattı."
"GTWCE, Britanya GT Şampiyonası, GT2 Avrupa Şampiyonası ve FFSA GT Fransa Şampiyonası'nda toplam 14 tarihi değiştirmek zorunda kaldık; bunları değiştirmek için pistlerle birlikte çalışabildiğimiz için minnettarız." dedi.
GTWCE'nin Endurance Cup etkinliği planlanandan bir hafta sonra, yani 23 Nisan'da Monza'da başlarken, Brands Hatch'deki Sprint Cup 14 Mayıs'a alındı.
Spa'nın yeni tarihinden sadece iki hafta önce Zandvoort'ta yapılması planlanan Sprint Cup yarışı, 14-15 Ekim tarihlerine kaydırıldı.
Misano Sprint Cup etkinliği için ayrılan tarih Spa tarafından alındı ve İtalya'daki yarışın yeni tarihi 15-16 Temmuz oldu.
Son Haberler
Belçika GP ile çakıştığı için Spa 24 Saat yarışının tarihi değişti
Spa 24 Saat, Belçika GP'ye yer açmak amacıyla olması gerekenden dört hafta öne çekildi.
BOM GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışları için Hockenheimring'deydi
GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 5. Ayak Yarışlarının ilk gününü Berkay Besler ve William Burns ile Silver Kategorisinde 13. sırada Genel Klasmanda ise 30. sırada tamamladılar. Pazar günü koşulan ikinci yarışta ise Besler ve Burns Silver Kategoride 5., Genel Klasmanda da yarışı 7. olarak bitirmeyi başardılar.
WRT ve Audi, 2022 sonunda ayrılıyorlar
Belçikalı WRT takımı, GT3 sınıfında 13 senelik birlikteliğin ardından sene sonunda uzun süreli partneri Audi ile yollarını ayıracağını açıkladı.
Porsche, yeni nesil 911 GT3 aracını tanıttı
Porsche, bu hafta sonu Spa 24 Saat yarışı öncesinde yeni 911 GT3 aracını tanıttı.