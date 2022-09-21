Belçika GP ile çakıştığı için Spa 24 Saat yarışının tarihi değişti

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Hem GT World Challenge Europe hem de Intercontinental GT Challenge'ın ayağı olan efsanevi yarış, 29/30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecekti.

Fakat salı günü öğleden sonra 2023 Formula 1 takvimi yayınlandı ve Belçika GP'sinin o hafta sonuna denk geldiği görüldü.

Bunun üzerine organizatörler, Spa 24 Saat yarışını 1/2 Temmuz'a aldılar.

GTWCE ve IGTC'nin patronu Stephane Ratel, bu duyuruyu beklediğini ve F1 takviminin yayınlanmasından birkaç saat sonra revize edilmiş takvimlerini yayınlamalarını olanak tanıyan acil durum planlarını çoktan uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Autosport'a verdiği demeçte, "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, ADAC GT Masters ve diğer bazı serilerle çakışmamaya çalışıyoruz, dolayısıyla bu bir zincirleme reaksiyon yarattı."

"GTWCE, Britanya GT Şampiyonası, GT2 Avrupa Şampiyonası ve FFSA GT Fransa Şampiyonası'nda toplam 14 tarihi değiştirmek zorunda kaldık; bunları değiştirmek için pistlerle birlikte çalışabildiğimiz için minnettarız." dedi.

GTWCE'nin Endurance Cup etkinliği planlanandan bir hafta sonra, yani 23 Nisan'da Monza'da başlarken, Brands Hatch'deki Sprint Cup 14 Mayıs'a alındı.

Spa'nın yeni tarihinden sadece iki hafta önce Zandvoort'ta yapılması planlanan Sprint Cup yarışı, 14-15 Ekim tarihlerine kaydırıldı.

Misano Sprint Cup etkinliği için ayrılan tarih Spa tarafından alındı ve İtalya'daki yarışın yeni tarihi 15-16 Temmuz oldu.