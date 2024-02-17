Bathurst 12 Saat: Sheldon van der Linde pole pozisyonunu aldı, Ayhancan dördüncü

Team WRT BMW M4 GT3 ile mücadele eden ve aracı Dries Vanthoor/Charles Weerts ikilisiyle paylaşan Güney Afrikalı sürücü, 2:01.981'lik bir tur zaman yakaladı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

BMW sürücüsü, "Bathurst'e geri dönmek ve pistte sürüş yapmak gerçek bir onur. Takım arkadaşlarım şu ana kadar harika bir iş çıkardılar." dedi.

İkinci sırayı Triple Eight Race Engineering Mercedes ile mücadele eden Broc Feeney alırken, onu da GruppeM Racing Mercedes'ten Maro Engel takip etti.

Temsilcimiz Ayhancan Güven'in de mücadele ettiği 912 numaralı Manthey Racing Porsche ise Matthew Campbell ile dördüncü oldu.

Campbell, kendi grubunun en iyi zamanını yapsa da, Van der Linde'nin 0.4 saniye ardında kaldı.

Bathurst 12 Saat yarışı bugün TSi 21:00'de başlayacak ve Motorsport.tv'den canlı yayınlanacak.