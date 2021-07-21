Audi, 2022 için R8 LMS GT3'ü güncelleyecek

Ingolstadt merkezli marka, 2019 sezonu için piyasaya sürülen ilk 'Evo' güncellemesinden üç yıl sonra 'Audi R8 LMS Evo II'yi tanıtacak.

Audi'nin rakip markası BMW de yeni GT3 homologasyon döneminin başlayacağı gelecek sezon için tamamen yeni bir M4 GT3 modeli tanıtmayı planlıyordu.

Audi'nin motor sporları departmanın müşteri kısmından sorumlu olan Chris Reinke, "Yeni model, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha fazla karşılıyor. Yeniliklerin çoğu, ekiplerin bizden talep ettiği istekleri yansıtıyor.” dedi.

Müşteri ekiplerine, KDV hariç 429 bin Euro'ya sunulacak olan bu yeni R8 LMS için beş ana alanda gelişim çalışması yapıldı.

Bu alanlar arasında daha fazla yere basma gücü üreten yeni bir arka kanat, yeni bir motor hava giriş sistemi, dört yönlü ayarlanabilir amortisör, daha iyi hale getirilen çekiş kontrol ve soğutma sistemi yer alıyor.

Mevcut R8 LMS şu anda GT World Challenge Europe serisi, DTM, IMSA WeatherTech SportsCar Championship ve Super GT dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda GT3 şampiyonasında kullanılıyor.

2019 Evo'nun piyasaya sürülmesinden bu yana R8 LMS, Nurburgring 24 Saat (2019), Suzuka 10 Saat (2019) ve GT World Challenge Europe Sprint Cup sürücüler şampiyonluğu (2020) gibi önemli başarılar kazandı.

Audi R8 LMS GT3 evo II Photo by: Audi Audi R8 LMS GT3 evo II Photo by: Audi