2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar

Geçen yıl Bahreyn'da gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası'nda zafer Türkiye'nin olmuştu.

Bu yıl FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası haline gelen etkinlik, 2-3 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın Vallelunga pistinde gerçekleştirilecek ve GT Cup, etkinliğin 6 sınıfından birisi olacak.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Türkiye ekibini yine WEC'de GT Am sınıfında mücadele eden Salih Yoluç ve Porsche Supercup'ta çaylak sezonunda ikinci olan Ayhancan Güven temsil edecek.

Etkinlik yarın itibariyle başlıyor ve ilk önce cumartesi günü sıralama turları yapılacak.

Sıralama turları cumartesi günü TSİ 11:45'te yapılırken, 1. yarış yine aynı gün 16:25'te yapılacak. 2. yarış pazar günü 11:30'da yapılırken, ana yarış 17:15'te koşulacak.

Seansları bu sayfadan takip edebilirsiniz.