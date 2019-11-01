2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar
Türkiye'yi tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ayhancan Güven ve Salih Yoluç temsil edeceği 2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası yarın başlıyor. Geçen sene GT Uluslar Kupası olarak adlandırılan mücadele, bu sene FIA Motor Sporları Oyunları'nın bir sınıfı olacak. Yarışları buradan izleyebilirsiniz.
Geçen yıl Bahreyn'da gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası'nda zafer Türkiye'nin olmuştu.
Bu yıl FIA Motor Sporları Oyunları GT Kupası haline gelen etkinlik, 2-3 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın Vallelunga pistinde gerçekleştirilecek ve GT Cup, etkinliğin 6 sınıfından birisi olacak.
Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Türkiye ekibini yine WEC'de GT Am sınıfında mücadele eden Salih Yoluç ve Porsche Supercup'ta çaylak sezonunda ikinci olan Ayhancan Güven temsil edecek.
Etkinlik yarın itibariyle başlıyor ve ilk önce cumartesi günü sıralama turları yapılacak.
Sıralama turları cumartesi günü TSİ 11:45'te yapılırken, 1. yarış yine aynı gün 16:25'te yapılacak. 2. yarış pazar günü 11:30'da yapılırken, ana yarış 17:15'te koşulacak.
Seansları bu sayfadan takip edebilirsiniz.
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Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
Fotoğraf: Salih Yoluç
Team Turkey TF Sport Aston Martin Vantage, Salih Yoluç & Ayhancan Güven
Fotoğraf: Salih Yoluç
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|Editör
|Kemal Şengül
2019 FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup - Türkiye ekibine başarılar
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