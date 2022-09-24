Ayhancan, yaşadığı şanssızlığa rağmen şampiyonluktan umutlu

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Gururumuz Ayhancan Güven, bugün Sachsenring'de gerçekleştirilen ADAC GT Masters yarışında sağlam bir dördüncülüğe doğru gidiyordu.

Fakat bitiş çizgisine metreler kala lastik patlattı ve beşinciliğe geriledi.

Ayhancan, aslında lastiğin havasının son 5 turda indiğini ve bunun son bölümde performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Ayhancan, ne olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Dennis Marschall'ı yakalamaya çalışıyordum."

"Zorlamaya devam ettim ve arka tarafta çok fazla baskı vardı. Sanırım son beş turda lastik yavaş şekilde patladı. Durumu idare etmeye çalıştım. Normalden daha yavaş sürdüm ama son iki turda her şey daha da kötü bir hal aldı."

"Maalesef son virajın çıkışında lastik tamamen patladı. Bir pozisyon ve iki puan kaybettik. Ancak bu yarışı bitirdiğimiz için olumlu tarafından bakmalıyız."

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Christian Engelhart, Ayhancan Guven Fotoğraf: Alexander Trienitz

Çok mu agresif sürdüğü sorusuna Ayhancan, "Diğer araçların da bu sorunu yaşadığını gördüm ama bilmiyorum. Sanırım hem lastik aşınması hem de agresif sürmekle ilgili."

"Özellikle yüksek hızlı virajlarda epey zorladım. Biraz kaydırarak kullandım. Fakat kovalayan tarafsanız böyle yapıyorsunuz. Biz önde giden ve puanlar toplayan taraf değiliz. Alabileceğimiz her puana ihtiyacımız var."

"Takım bana onu yakalayabileceğimi söyledi. Ben de bunu mümkün kılmak için zorlamaya çalıştım ve gerçekten çok zorladım."

"Sadece iki puan kaybetmemiz iyi oldu. Durum çok daha kötü olabilirdi." dedi.

Ayhancan ve takım arkadaşı Christian Engelhart'ın şampiyonluk şansı devam ediyor fakat temsilcimiz, Hockenheim'a iyi bir puan farkıyla gitmelerini umuyor.

Ayhancan, "Bence şampiyonluk şansımız hâlâ oldukça yüksek. Bitime iki yarış var ve sadece 22 puan gerideyiz."

"Bu şampiyonada inişler ve çıkışlar oluyor. Şu anda Mercedes'in iyi bir tempoya sahip olduğu kesin, özellikle de bu pistte, tek turda avantajlılar."

"Fakat Hockenheim'daki son yarışlar için umutlarımızı canlı tutabilirsek mutlu olacağım. Hedefimiz bu olacak."

"Umarım Hockenheim'a 20 puanın altında bir farkla gidebiliriz." dedi.