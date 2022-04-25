Ayhancan, Oschersleben'den puanlarla ayrılıyor

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Team Joss adına yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven, geçtiğimiz hafta sonu ADAC GT Masters'ın Oschersleben ayağında piste çıktı. Ayhancan, Christian Engelhart ile birlikte Twin Busch Porsche 911 GT3R aracını paylaştı.

Cumartesi günkü yarışa başlayan pilot olan Christian Engelhart sıralama turlarında 9. sırayı elde etti ve yarışın ilk 30 dakikasından sonra aracı Ayhancan Güven'e teslim etti. Ayhancan 8. sırada aldığı araçla, damalı bayrağı 6. sırada görerek hedeflenen puanlara ulaştılar.

Ayhancan, pazar günkü sıralama turlarında 18. sırada yer yer aldı ve yarışa da bu pozisyondan başladı. İlk turda önündeki Montaplast Audi'ye temas eden Ayhancan, rakibine spin attırması nedeniyle pitten geçme cezası aldı. Hal böyle olunca aracı, takım arkadaşına en arka sırada teslim etti.

Engelhart direksiyona geçmesinin ardından yarışı 21. sırada tamamladı. Böylece pazar yarışından puansız ayrılmış oldular.

Sezonun bir sonraki yarışı 20-22 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde koşulacak.

Bu yarışlara daha iyi hazırlanacaklarını söyleyen Ayhancan, “ilk yarışta aldığımız puanlar ile seride 11. sıradayız ve bunu daha yukarı taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.