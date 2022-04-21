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GT-Masters Haberler

Ayhancan Güven'in ADAC GT Masters sezonu bu hafta sonu başlıyor

Temsilcimiz Ayhancan Güven, 2022 ADAC GT Masters'a bu hafta sonu itibariyle başlıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ayhancan Güven'in ADAC GT Masters sezonu bu hafta sonu başlıyor
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ADAC GT Masters 2022 bu hafta sonu start alıyor. Milli otomobil sürücümüz Ayhancan Güven Almanya’nın doğusunda bulunan Oschersleben yarış pistinde sezonun ilk yarışında takım arkadaşı Christian Engelhart ile birlikte Team Joss adına 91 kapı numaralı Porsche 911 GT3R direksiyonuna geçecek.

23 takım ve 46 pilotun katılacağı şampiyonada Porsche'nin yanı sıra Mercedes, Audi, Lamborghini, BMW gibi farklı markaların katıldığı yarışlar 22-23-24 Nisan tarihlerinde sırasıyla serbest antrenman, sıralama turları, 1. ve 2. yarış şeklinde yapılırken ayrıca her yarışta pilotlar 60 dakikalık süreyi 30'ar dakikadan olmak üzere değişmeli olarak tamamlayacaklar.

Hafta sonu koşulacak yarışlar S Sport Plus üzerinden Türkçe, Motorsport.tv den yabancı dillerde canlı yayınlanacak.

Yarış programı:

Cumartesi:

Sıralama turları 1: 10:20 - 10: 40 (Motorsport TV)

1. Yarış 23 Nisan Cumartesi 14.00 (S Sport Plus - Motorsport TV)

Pazar:

Sıralama turları 2 : 10:20 - 10: 40 (Motorsport TV)

2. Yarış 24 Nisan Pazar 14.00 (S Sport Plus - Motorsport TV)

 

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