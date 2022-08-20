ADAC GT Masters Lausitzring: Ayhancan ilk galibiyetini aldı!
2022 ADAC GT Masters sezonunun Lausitzring'de gerçekleştirilen ilk yarışını, temsilcimiz Ayhancan Güven ve Christian Engelhart ikilisi kazandı.
2022 ADAC GT Masters sezonu, bu hafta sonu Lausitzring yarışıyla kaldığı yerden devam ederken, yarış öncesinde ve yarış boyunca yağan yağmur işleri epey karıştırdı.
Ayhancan Güven'in takım arkadaşı Christian Engelhart , ıslak zemindeki yarışın ilk bölümünü lider götürdü ve neredeyse kusursuz bir performansla aracı takım arkadaşına lider şekilde teslim etti.
Pit stopların ardından direksiyona geçen temsilcimiz Ayhancan, zorlu şartlara rağmen güçlü bir sürüşle son turlara lider girdi.
Ancak son dakikalarda Jack Aitken liderlik için kendisini iyice sıkıştırmaya başladı hatta bir noktada yanına kadar geldi.
Ancak Aitken bitime yaklaşık 1 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve ıslak zeminde spin attı.
Kalan sürede hata yapmayan Ayhancan, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk ADAC GT Masters galibiyetini almış oldu.
#63 Emil Frey Racing'de Albert Costa Balboa ve Aitken ikilisi ikinci olurken, #71 Paul Motorsprot't Maximilian Paul ve Marco Mapelli ikilisi üçüncü oldu.
Ayhancan ve Engelhart ikilisi, aynı zamanda ilk dokuza giren tek Porsche sürücüleri oldular.
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