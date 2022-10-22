Adac GT Masters Hockenheim: İlk yarışı Ayhancan kazandı, Marciello şampiyon oldu

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marciello için yarışın ilk yarısında her şey yolunda görünüyordu. Marciello, en yakın rakibi Fabian Schiller'in yaklaşık 1.5 sn önünde yarışı lider götürüyordu. Onların arkasında Albert Costa Balboa vardı.

Şampiyonada lider durumda bulunan Marciello'nun en yakın rakipleri Engelhart ve Güven'di. Yarışın ilk bölümünde bu ikili ise 5. sıradaydı.

Bu görüntü pit stoplar ile değişti. Ön sıralardaki tüm pilotlar, mümkün olan en son turda pite geldiler. Marciello lider bir şekilde pite gelerek aracını Juncadella'ya, Schiller Gounon'a, Engelhart ise Ayhancan'a verdi. Ayhancan bu bölümde 3. sıraya kadar yükseldi.

Yarıştaki drama 27. turda Gounon'un Juncadella'ya yaptığı atakla başladı. Gounon, Juncadella ile temas yaşadı ve lastiğini patlattı. Bu ikili arasında yaşanan sorunların ardından Ayhancan liderliğe yükseldi ve bir daha arkasına bakmayarak zafere ulaştı. Ayhancan ve Engelhart ikilisi böylece bu sezon ikinci galibiyetlerini aldılar.

Fotoğraf: ADAC

Arthur Rougier ve Franck Perera ikilisi yarışı 2. sırada tamamlarken Maximilian Paul ve Marco Mapelli ikilisi 3. olarak podyumu tamamladılar.

Juncadella, Gouon ile yaşananların ardından ek fazla risk almadı ve yarışı 5. sırada tamamladı. Bu sayede takım arkadaşı Marciello, Pazar günkü yarışa gerek kalmadan 2022 şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Yarışın ardından konuşan Ayhancan, "Jules ve Daniel arasında yaşanan mücadeleyi izledim ve ardından fark açmaya karar verdim. Bunu dikkatli bir şekilde yaptım çünkü şampiyonluk yarışını etkileyecek bir kazaya karışmak istemedim. Şampiyonluğu için Raffaele'yi kutlarım." dedi.

Engelhart, "Yarışın ikinci yarısı inanılmaz derecede heyecan vericiydi. Harika bir pit stop yaptık ve iki sıra kazandık. Sonrasında Ayhancan acımasız bir şekilde fırsatını kullandı ve harika performansla galibiyeti getirdi. Raffaele'yi kutluyorum, şampiyonluğu hak etti." dedi.

ADAC GT Masters'ta sezonun son yarışı Pazar günü 14:00'da başlayacak.