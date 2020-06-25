Zandvoort pistinin yanında yangın çıktı

Salı akşamı, Zandvoort sakinleri aniden gökyüzünde siyah bir duman gördüler.

Kısa süre sonra bu dumanın birkaç lastik istifinin yanmakta olduğu Devre Zandvoort'tan geldiği ortaya çıktı. Yerel itfaiye, yangını söndürmek için hızlı bir şekilde tesise geldi.

Olaydan kimse etkilenmezken, pist direktörü Robert van Overdijk'e göre yangının sebebi otoparktaki lastik yığınlarının gençler tarafından ateşe verilmesiydi.

Bir pist sözcüsü de, “Birkaç genç pistin dışındaki otoparklardan birinde birkaç lastik yığınını yaktı." dedi.

Yerel halk, yanan lastik yığınlarının fotoğrafını çekti.